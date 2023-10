EQS-News: Carbios erhält die Bau- und Betriebsgenehmigung für die weltweit erste PET-Biorecyclinganlage in Longlaville in Einklang mit dem angekündigten Zeitplan

EQS-News: Carbios SA / Schlagwort(e): Sonstiges

Carbios erhält die Bau- und Betriebsgenehmigung für die weltweit erste PET-Biorecyclinganlage in Longlaville in Einklang mit dem angekündigten Zeitplan



26.10.2023 / 06:45 CET/CEST

Carbios erhält die Bau- und Betriebsgenehmigung für die weltweit erste PET-Biorecyclinganlage in Longlaville in Einklang mit dem angekündigten Zeitplan Der zeitgleiche Erhalt der Bau- und Betriebsgenehmigung ermöglicht den planmäßigen Baubeginn und somit die Inbetriebnahme der Anlage im Jahr 2025



Die Baugenehmigung wurde innerhalb von 10 Monaten erteilt (die durchschnittliche Dauer beträgt in Frankreich 17 Monate)



Im September unterzeichneten Carbios und Indorama Ventures den Kaufvertrag für das Grundstück, auf dem die Anlage gebaut werden soll



Sobald die Anlage den Betrieb in vollem Umfang aufgenommen hat, wird sie eine Verarbeitungskapazität von 50.000 Tonnen PET-Abfällen haben und 150 Arbeitsplätze schaffen Clermont-Ferrand, Frankreich – 26. Oktober 2023 (06:45 Uhr MEZ) - Carbios (Euronext Growth Paris: ALCRB), ein Pionier in der Entwicklung und Industrialisierung enzymatischer Lösungen für das Recycling von Kunststoff- und Textilpolymeren, hat bekannt gegeben, dass das Unternehmen die Baugenehmigung und die Betriebserlaubnis für die weltweit erste PET[1]-Biorecyclinganlage erhalten hat, und somit die Bauarbeiten beginnen können. Die Anlage wird in Longlaville (54) in der Region Grand-Est auf einem 13,7 Hektar großen Gelände neben der bestehenden PET-Produktionsanlage von Indorama Ventures, dem strategischen Partner des Unternehmens, errichtet. Die hochmoderne Anlage, die 2025 den Betrieb aufnehmen soll, bietet eine enzymatische Recyclinglösung für PET-Abfälle in industriellem Maßstab und wird dadurch einen entscheidenden Beitrag im Kampf gegen die Plastikverschmutzung leisten. Die Technologie von Carbios ermöglicht eine Kreislaufwirtschaft für PET und bietet einen alternativen Rohstoff zu neu hergestellten Monomeren auf fossiler Basis. PET-Hersteller, Chemieunternehmen, Abfallentsorger, öffentliche Einrichtungen und Markenhersteller können mithilfe dieser Technologie auf ein effektives Werkzeug zurückgreifen, um die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen und ihre eigenen Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Die Anlage wird eine Verarbeitungskapazität von 50.000 Tonnen gebrauchter PET-Abfälle pro Jahr haben (hauptsächlich Abfälle, die mechanisch nicht recycelt werden können; das entspricht 2 Milliarden mehrfarbiger PET-Flaschen oder 2,5 Milliarden PET-Lebensmittelschalen) und 150 direkte und indirekte Arbeitsplätze in der Region schaffen. Emmanuel Ladent, CEO von Carbios: „Jetzt ist alles vorbereitet, sodass der Bau unserer Anlage offiziell beginnen kann! Wir haben die Genehmigungen in Übereinstimmung mit dem angekündigten Zeitplan erhalten und können es nicht erwarten, eine Anlage von großer lokaler als auch internationaler Relevanz für die Kreislaufwirtschaft von Kunststoffen zu errichten. Wir möchten der französischen Regierung und der Gemeinde Longlaville für ihre Unterstützung während des gesamten Verwaltungsverfahrens und für ihr Engagement bei der Erteilung der Betriebs- und Baugenehmigungen innerhalb von nur 10 Monaten unseren Dank aussprechen." Lionel Arras, Direktor für industrielle Entwicklung: „Ich bin sehr stolz auf das Team von Carbios, das diesen entscheidenden Meilenstein in diesem wichtigen Projekt erreicht hat. Mehr als 80 beteiligte interne und externe Ingenieure arbeiten in engagierter Teamarbeit daran unser Ziel zu erreichen: die Inbetriebnahme im Jahr 2025." Projektablauf im Zeitplan Am 28. September 2023 erteilte Françoise Souliman, Präfektin von Meurthe-et-Moselle, die umweltrechtliche Betriebsgenehmigung, gefolgt von der Baugenehmigung am 24. Oktober 2023 durch Herrn Hamdi Toudma, Bürgermeister von Longlaville. Diese Genehmigungen wurden im Anschluss an ein Verwaltungsverfahren erteilt, das eine öffentliche Anhörung umfasste, bei der die künftigen Auswirkungen der Anlage auf die Wasserressourcen und den Schutz der aquatischen Umwelt, den Energieverbrauch, die landschaftliche Integration, den Verkehr etc. bewertet wurden. Carbios hat die Genehmigungsanträge bei den örtlichen Behörden im Dezember letzten Jahres eingereicht. Der Bau der Anlage kann noch in diesem Jahr beginnen, die Inbetriebnahme ist für 2025 geplant. Carbios erwirbt das Grundstück von Indorama Ventures Die Anlage wird auf einem 13,7 Hektar großen Grundstück errichtet, das Carbios ohne weitere Vorbehalte[2] auf dem Gelände der bestehenden PET-Produktionsanlage von Indorama Ventures erworben hat. Die Fläche bietet die Möglichkeit, die Kapazität der PET-Biorecyclinganlage zu verdoppeln. Eine Anlage mit minimalem ökologischen Fußabdruck Die Anlage ist so konzipiert, dass sie ein größtmögliche Kreislaufwirtschaft erreicht, qualitativ hochwertige Produkte generiert und ihren ökologischen Fußabdruck auf ein Minimum reduziert, insbesondere im Hinblick auf den Energieverbrauch. Die Anlage wird fortwährend optimiert, um beispielsweise die Wiederverwertung des Wassers, das für den Prozess benötigt wird, zu verbessern. Der Standort der Anlage in der Nähe der Grenzen zu Belgien, Deutschland und Luxemburg ist für die lokale Abfallversorgung von strategischer Bedeutung. Darüber hinaus kann die Biorecycling-Technologie von Carbios komplexe Abfälle verarbeiten, die mit herkömmlichen Technologien nicht recycelt werden können, und lebensmitteltaugliche Produkte herstellen. Somit bietet die Anlage eine hohe Flexibilität für die abfallverabeitende Industrie. Carbios und Indorama Ventures werden zusammen daran arbeiten, die Rohstoffzufuhr für die Anlage in Longlaville sicherzustellen. Das Gebiet, in dem die Anlage errichtet wird, hat das Potential die Anlage mit 400.000 Tonnen PET-Abfällen im Jahr 2023 zu versorgen. Im Jahr 2030 könnten, bei verbesserter Abfalltrennung, bis zu 500.000 Tonnen erreichet werden. Mit dem Gewinn eines Teils der CITEO-Ausschreibung für das Biorecycling von mehrschichtigen Lebensmittelschalen hat Carbios sich bereits eine erste Bezugsquelle gesichert. Das Konsortium, bestehend aus Carbios, Wellman (eine Tochtergesellschaft von Indorama Ventures) und Valorplast wurde ausgewählt, um 30 Prozent der vom CITEO angebotenen Tonnage zu verarbeiten. Carbios wird den Anteil der mehrschichtigen Lebensmittelschalen ab 2025 in seiner Anlage in Longlaville recyclen. Finanzierung der Anlage gesichert Im Juli 2023 hat Carbios erfolgreich seine Kapitalerhöhung in Höhe von rund 141 Millionen Euro abgeschlossen, die größte Emission an der Euronext Growth seit 2015. Dieser Betrag wird hauptsächlich für die Finanzierung des Baus der Anlage verwendet, deren Gesamtinvestitionen erwartungsgemäß etwa 230 Millionen Euro betragen wird. Der Teil der Investition, der nicht durch den Erlös aus der Emission vom Juli 2023 abgedeckt wird, soll durch Indorama Ventures, die planen, rund 110 Millionen Euro für dieses Projekt aufzubringen, durch staatliche Subventionen Frankreichs in Höhe von 30 Millionen Euro und 12,5 Millionen Euro von der Region Grand-Est[3] sowie durch einen Teil der verfügbaren Barmittel der Carbios-Gruppe, die sich zum 30. Juni 2023 auf 78 Millionen Euro beliefen, finanziert werden. ### Über Carbios Carbios ist ein Biotechnologie-Unternehmen, das biologische Lösungen entwickelt und industrialisiert, um den Lebenszyklus von Kunststoffen und Textilien neu zu definieren. Angelehnt an natürliche Prozesse, entwickelt Carbios enzymbasierte Verfahren, um Kunststoffe zu zersetzten. Damit verfolgt das Unternehmen die Mission, der weltweiten Verschmutzung durch Plastik und Textilien entgegenzuwirken sowie die Transition hin zu einer Kreislaufwirtschaft voranzutreiben. Mit seinen bahnbrechenden Technologien für das Biorecycling von PET und für den biologischen Abbau von PLA ist das Unternehmen im Begriff, das Stadium der Industrialisierung und Kommerzialisierung zu erreichen. Eine Demonstrationsanlage für das Biorecycling ist bereits seit 2021 in Betrieb, und die einzigartige Referenzanlage, in Partnerschaft mit Indorama Ventures, soll 2025 die Produktion aufnehmen. Durch die Veröffentlichung auf der Titelseite von Nature wurde Carbios wissenschaftliche Anerkennung zuteil. Renommierte Marken der Kosmetik-, Lebensmittel- und Getränke, sowie der Modeindustrie unterstützen das Unternehmen, um die Recycling- und Kreislauffähigkeit ihrer Produkte zu verbessern. Nestlé Waters, PepsiCo und Suntory Beverage & Food Europe sind Mitglieder eines von Carbios und L'Oréal gegründeten Verpackungskonsortiums. On, Patagonia, PUMA, PVH Corp. und Salomon arbeiten im Rahmen eines Textilkonsortiums mit Carbios zusammen. Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Aussagen und Risikofaktoren: Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen oder Aussagen über zukünftige Erwartungen enthalten, die auf derzeit verfügbaren Informationen beruhen. Solche Aussagen unterliegen naturgemäß Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den erwarteten abweichen. Den Lesern wird empfohlen, die Risikofaktoren, die sowohl im Universal-Registrierungsdokument, das bei der französischen Börsenaufsichtsbehörde ("AMF") hinterlegt wurde, sowie im Halbjahresfinanzbericht, der auf der Website des Unternehmens kostenlos zur Verfügung steht, dargelegt wurden, sorgfältig zu prüfen. Sollten alle oder ein Teil dieser Risikofaktoren eintreten, haftet Carbios in keinem Fall für Entscheidungen oder Handlungen, die im Zusammenhang mit den Informationen und/oder Aussagen in dieser Pressemitteilung getroffen wurden, oder für damit verbundene Schäden. Die Übersetzung dient nur zu Informationszwecken. Bei Unstimmigkeiten zwischen der deutschen und der englischen Fassung dieser Pressemitteilung ist die englische Fassung maßgebend. [1] PET= Polyethylenterephthalat [2] außer dem Vorkaufsrecht der betroffenen Gemeinden und dem Fehlen von Widersprüchen gegen die für den Verkauf erforderliche Grundstücksteilung [3] Die Durchführung dieser Finanzierung hängt von der Genehmigung der entsprechenden staatlichen Beihilferegelung durch die Europäische Kommission und dem anschließenden Abschluss nationaler Beihilfevereinbarungen ab.

