ANALYSE-FLASH: UBS belässt Fuchs SE auf 'Neutral' - Ziel 37 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Fuchs SE nach Zahlen für das dritte Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Der höher als am Markt erwartet ausgefallene operative Gewinn (Ebit) und die Anhebung der Prognose für den freien Barmittelfluss sollten die Aktie stützen, schrieb Analyst Samuel Perry in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die beibehaltene Prognose des Schmierstoffherstellers für das Ebit hält der Experte für konservativ./ajx/mis

