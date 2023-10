COVESTRO - Warum soll der Aktien-Kurs steigen?

Covestro AG - WKN: 606214 - ISIN: DE0006062144 - Kurs: 48,660 € (XETRA)

In den vergangenen Monaten war die Covestro-Aktie gleich mehrfach für Überraschungen gut. Zur Freude von Investoren gab es diese immer auf der Longseite. So schossen die Kurse Ende Juni und Anfang September nach Übernahmegerüchten nach oben.

Covestro enttäuscht, Aktie reagiert verhalten

Heute hätte es den nächsten Push geben können, denn Covestro legte Zahlen für das abgelaufene Quartal vor. Die erste Reaktion an der Börse fiel jedoch mehr als überschaubar aus und die Aktie notierte kurz nach 8:00 Uhr kaum verändert.

Dabei hätte es durchaus heftigere Reaktionen geben können. Covestro musste im abgelaufenen Quartal einige Rückschläge hinnehmen und blieb dabei auch hinter den Erwartungen der Analysten zurück. So fiel der Umsatz von 4,6 Mrd. EUR auf 3,6 Mrd. EUR und Analysten rechneten mit 3,73 Mrd. EUR. Ähnlich sah es auch beim Ebitda aus. Erwirtschaftete man im Vorjahr noch 302 Mio. EUR, waren es in diesem Quartal nur noch 277 Mio. EUR. Auch dies liegt leicht unter den Erwartungen der Analysten. Noch deutlicher war es beim Nettogewinn aus. Hier wurde im abgelaufenen Quartal ein Verlust von 31 Mio. EUR nach zuvor 12 Mio. EUR erwirtschaftet. Die Prognose lag bei +15 Mio. EUR.

Auf dem Weg den Süden?

Angesichts dieser Zahlen und der charttechnischen Verfassung fällt es derzeit schwer, in der Covestro-Aktie einen Ausbruch über den Widerstandsbereich bis hin zu ca. 50,72 EUR zu favorisieren. Stattdessen könnte mit Abgaben auf 46,21 EUR gerechnet werden. Hier steht eine nächste Entscheidung an. Sollte der dortige Supportbereich nachhaltig unterschritten werden, läge eine vollständige Topformation vor und aus dieser heraus könnten die Kurse in den kommenden Wochen weiter auf ca. 40,76 EUR nachgeben.

Fazit: In der Covestro-Aktie zwängt sich mir derzeit kein Kauf auf. Im Gegenteil. Die Kurse können kurzfristig weiter unter Druck geraten. Dabei ist auch eine große Topformation nicht auszuschließen. Dafür aber müsste der Support bei 46,21 EUR nachhaltig unterschritten werden. Das Risiko dafür ist zwar vorhanden, solange aber noch potenzielle Übernahmephantasien im Raum schweben, dürfte dies die Aktie stützen und ein großes bärisches Signal verhindern.

Covestro Aktie

(© stock3 2023 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)