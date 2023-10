Lufthansa braucht mehr als 2000 neue Piloten bis 2025

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Die Lufthansa hat wegen des großen Bedarfs eine Kampagne zum Werben von Nachwuchskräften für das Cockpit gestartet.

Für die wachsende Flugzeugflotte ihrer Airlines brauche das Unternehmen bis Ende 2025 mehr als 2000 neue Pilotinnen und Piloten, teilte die Lufthansa am Freitag mit. Die Kampagne richte sich an Berufsanfänger wie an bereits ausgebildete Piloten, die zur Lufthansa-Gruppe wechseln wollten. Die 24-monatige Ausbildung übernimmt die Flugschule der Lufthansa, die European Flight Academy. Sie kostet 110.000 Euro, welche die Flugschüler selbst aufbringen müssen. Eine Übernahmegarantie in den gut bezahlten Cockpit-Job bei den Lufthansa-Airlines gibt es nicht, doch die Absolventen würden priorisiert berücksichtigt.

Ein Zeichen dafür, dass die Airlines derzeit Mühe hätten, genug Personal zu finden sei das nicht, sagte eine Sprecherin der Lufthansa. "Die Nachfrage ist groß, die nächsten der alle sechs bis acht Wochen startenden Kurse sind schon gut gefüllt."

Während der Corona-Pandemie hatte die Lufthansa über Abfindungen viele Stellen im Cockpit abgebaut - zu viele, wie sich bei der schnellen Erholung nach der Krise herausstellte. Auch das Ausscheiden vieler Flugzeugführer aus dem Arbeitsleben in den kommenden Jahren sorgt für wachsenden Personalbedarf.

(Bericht von Ilona Wissenbach, redigiert von Hans Seidenstücker. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com)