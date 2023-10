Lufthansa fliegt weiterhin nicht nach Israel und in den Libanon

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Lufthansa hat wegen der unsicheren Lage im Gaza-Krieg ihre Flüge nach Israel und in den Libanon für weitere Wochen abgesagt. Die regulären Linienverbindungen von und nach Tel Aviv bleiben für sämtliche Gesellschaften der Gruppe bis einschließlich 30. November ausgesetzt, wie das Unternehmen nach einer Sitzung des Krisenstabs am Freitag in Frankfurt mitteilte. Die libanesische Hauptstadt Beirut werde bis einschließlich 14. November nicht angeflogen. Man beobachte die Lage weiterhin intensiv und stehe im engen Kontakt mit den Behörden, hieß es./ceb/DP/zb