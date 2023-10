ANALYSE-FLASH: Bernstein hebt Ziel für Air France-KLM auf 16 Euro - 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Air France-KLM nach Quartalszahlen von 15 auf 16 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Fluggesellschaft setze ihre starke operative Performance fort, schrieb Analyst Alexander Irving in einer am Montag vorliegenden Studie. Die endende Erholung der Flugkapazitäten, die weitere Umstrukturierung des französischen Inlandsnetzes und der Passagierzuwachs aus Skandinavien dank der Kooperation mit SAS könnten Spielraum für weiteres Gewinnwachstum schaffen./edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2023 / 20:55 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2023 / 04:00 / UTC

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------