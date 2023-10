DAX 40: Wochenausblick: Fed-Notenbanksitzung und NFPs im Fokus

In der neuen Handelswoche blicken Börsianer neben der Fed-Notenbanksitzung vor allem auf die US-Arbeitsmarktdaten am kommenden Freitag. Dazu gesellen sich die laufende Bilanzsaison dies- und jenseits des Atlantiks sowie geopolitische Unsicherheitsfaktoren.

EZB-Sitzung nährt Hoffnungen auf Zinsgipfel – Anleger blicken auf Fed-Zinsentscheid

Nach der EZB-Notenbanksitzung vom vergangenen Donnerstag blicken Börsianer in dieser Woche mit Argusaugen auf den Leitzinsentscheid der US-amerikanischen Kollegen am kommenden Mittwoch (19:00 Uhr).

Wie erwartet hatte die Europäische Zentralbank (EZB) das Zinslevel in der vergangenen Woche bei 4,50 Prozent belassen und damit die Hoffnungen auf ein Erreichen des Zinsgipfels in der Alten Welt genährt. Auch in den Vereinigten Staaten bleibt die Zuversicht weiter groß, dass die Fed in diesem Jahr nicht mehr an den Zinsschrauben dreht.