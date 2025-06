GNW-News: Berichte zu Minimum Deposit Casinos: Der Anstieg der Glücksspielumsätze in Macau im Mai deutet auf eine weltweite Erholung der Casinos hin

^WATERFORD, Irland, June 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Minimum Deposit Casinos

(https://www.minimumdepositcasinos.org/) (MDC), eine globale Bewertungsplattform für iGaming und Teil der OneTwenty Group, hat einen neuen Bericht veröffentlicht, in dem die Rekord-Glücksspielumsätze in Macau im Mai 2025 analysiert werden. Nach Angaben des Amtes für Glücksspielaufsicht und -koordination beliefen sich die Bruttospieleinnahmen (GGR) von Macau im Mai auf 21,19 Milliarden MOP (2,62 Milliarden US-Dollar) und erreichten damit den höchsten Monatswert seit Januar 2020. Diese Zahl entspricht einem Anstieg von 12,4 % im Vergleich zu April und einem Anstieg von 5 % im Vergleich zu Mai 2024. Der Anstieg ist größtenteils auf die Feiertage der Goldenen Woche der Arbeit vom 1. bis 5. Mai zurückzuführen, die über 850.000 Besucher nach Macau lockten. Das Massensegment trug 75 % zum Gesamtumsatz bei, was eine Verlagerung hin zu breiteren, nicht VIP-bezogenen Glücksspielaktivitäten verdeutlicht. ?Dieser Aufschwung unterstreicht die Widerstandsfähigkeit der globalen Gaming- Branche", erklärt ein leitender Analyst bei MDC. ?Für Spieler, die nach Optionen mit niedrigen Einzahlungen suchen, bietet der florierende Massenmarkt in Macau neue Möglichkeiten für zugängliche Spielerlebnisse." Der Bericht von MDC stellt außerdem fest, dass die Einnahmen im Mai 81,7 % des Niveaus von Mai 2019 erreichten, was auf eine starke Erholung hindeutet. Analysten sind hinsichtlich des weiteren Wachstums optimistisch, einige haben ihre Prognosen für den Rest des Jahres 2025 nach oben korrigiert. Über MDC Minimum Deposit Casinos (MDC), eine Abteilung der OneTwenty Group, ist ein vertrauenswürdiges globales Portal, das lizenzierte, sichere Online-Casinos mit niedrigen Einzahlungsanforderungen für Spieler bewertet, die ein sicheres und reguliertes Spielerlebnis möchten. Kontakt-E-Mail: raymond@onetwentygroup.com °