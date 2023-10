EQS-Adhoc: fox e-mobility AG: Update im Zusammenhang mit der Investition von Yangji Investment Partners LLC

EQS-Ad-hoc: fox e-mobility AG / Schlagwort(e): Finanzierung

fox e-mobility AG: Update im Zusammenhang mit der Investition von Yangji Investment Partners LLC



30.10.2023

München, 30. Oktober 2023. Yangji Investment Co.,Ltd/Yangji Investment Partners LLC (Yangji) teilten heute schriftlich mit, dass wegen nicht vorhersehbaren Verzögerungen in Korea für Auslandsinvestitionen der bei dem Treffen in Frankfurt kurzfristige Termin zur Ausführung der Transaktion nicht eingehalten werden konnte. Yangji entschuldigt sich dafür. In dem von den Direktoren der Yangji (Richard Kang als CEO beider Unternehmen und Kristof Olesch als Direktor der Yangji Investment Partners LLC) unterschriebenen Dokument erklärt Yangji unwiderruflich, dass am 3. November 2023 der Transfer der ersten Teilzahlung von 1 Mio. Euro erfolgt und am 16. November 2023 die zweite Teilzahlung von 1 Mio. Euro (alle Zahlungen von Yangji Investment Co Ltd via Yangji Investment Partners LLC an fox e-mobility AG). Ferner wird bestätigt, dass die weiteren 8 Mio. Euro in einem mit fox e-mobility AG abgestimmten Zahlungsplan investiert werden.



