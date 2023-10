Goldpreis fällt wieder unter 2.000 Dollar – Anleger gehen vor Fed-Sitzung in Deckung

Zwei Tage vor der möglicherweise richtungsweisen Fed-Notenbanksitzung üben sich Anleger am Goldmarkt zunächst in Zurückhaltung. Auch der US-Arbeitsmarktbericht am kommenden Freitag dürfte neue Impulse liefern. Ebenfalls behalten Marktakteure weiterhin den andauernden Nahostkonflikt im Blick. Mit rund 1.994 Dollar je Unze (Kassa) notiert der Goldpreisam Montagvormittag rund 0,62 Prozent in der Minuszone.

Geopolitische Risiken im Nahen Osten halten an – Goldpreis kann im Oktober um rund acht Prozent zulegen

Die jüngste Eskalation im Nahostkonflikt hat den Risikoappetit der Anleger spürbar gedrosselt und dem Edelmetall Gold offensichtlich kräftig in die Karten gespielt. Die Sorge vor einer erneuten Verschärfung könnte die Märkte weiter im Klammergriff halten.

Allein in diesem Monat hat die Feinunze Gold um fast acht Prozent zulegen können.