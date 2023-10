Roche und Novartis hieven Schweizer Börse hoch

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Zürich (Reuters) - Die Schweizer Börse hat zum Wochenauftakt unterstützt in erster Linie von den beiden Pharmaschwergewichten zugelegt.

Der Standardwerteindex SMI stieg am Montag bis rund eine halbe Stunde vor Handelsschluss um 0,7 Prozent auf 10.390 Punkte. Anleger griffen angesichts der nicht gebannten Gefahr einer Ausweitung des Konflikts zwischen Israel und der radikal-islamischen Palästinenser-Gruppe Hamas zu Anlagen mit defensivem Charakter.

Mit einem Kursplus von 1,5 Prozent setzten sich die Roche-Scheine an die Spitze der Bluechips. Novartis gewann 1,1 Prozent an Wert. Europaweit waren Gesundheitswerte gefragt. Der dritte SMI-Riese Nestle hinkte mit einem Kursanstieg von 0,1 Prozent hinterher. Zu den beiden Pharmawerten und dem Lebensmittel-Weltmarktführer, die mehr als die Hälfte der SMI-Kapitalisierung repräsentieren, greifen Investoren in unsicheren Zeiten gerne wegen ihres vergleichsweise krisensicheren Geschäfts.

Am breiten Markt stiegen die Anteile von Clariant um 3,3 Prozent. Der Spezialchemiekonzern übernimmt für 810 Millionen Dollar die kanadische IFF-Tochter Lucas Meyer Cosmetics und treibt damit seine Ausrichtung auf Verbrauchermärkte und den Ausbau in Nordamerika voran.

