VESTAS - Wind-Aktie bestätigt Support

Aktien aus dem Bereich der Erneuerbaren Energien gehörten in diesem Jahr nicht zu den Lieblingen der Anleger und wurde besonders in den vergangenen Monaten deutlich abgestraft. Die Papiere von Vestas fielen an wichtige Unterstützungsmarken zurück. Das 2008er Hoch auf Euro-Basis wird erneut verteidigt.

Nur für Optimisten

Am breiten Support bei grob 17 - 19 EUR bestehen weiterhin Trendwendechancen. Ein solide Umkehrformation ist bislang noch nicht zu erkennen, weshalb Käufe auf aktuellem Niveau sehr spekulativ wären und nur großen Optimisten vorbehalten bleiben.

Für solide Kaufsignale müsste die Aktie zwingend über 24 EUR ansteigen, erst dann hellt sich das Big Picture wieder auf. Ein Anstieg bis rund 29 EUR könnte dann folgen, darüber hinaus kommt dann das Allzeithoch bei 43,18 EUR wieder ins Gespräch.

Weitere Tests des Supports bei 16,80 - 17,40 EUR wären nicht überraschend, dort müssten sich die Käufer dann aber wieder zeigen. Ein nachhaltiges Abrutschen unter 16,50 EUR würde größere Verkaufssignale liefern. Dann drohen Abgaben in Richtung 12,20 - 12,70 EUR.

Fazit: Ein zaghafter Trendwendeversuch bei der Vestas-Aktie macht Hoffnung, ist jedoch noch nicht als solide Trendumkehr zu werten. Für sehr optimistische, langfristig orientierte Anleger ergeben sich nahe des alten Allzeithochs aus 2008, welches Ende 2022 bereits verteidigt werden konnte, Einstiegschancen für kleine, strategische Positionen. Ansonsten ist Zurückhaltung bei dieser Aktie eine weiterhin sinnvolle Position. Am 8. November könnte der Bericht zum dritten Quartal weitere Impulse liefern.

