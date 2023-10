Aktien Europa Schluss: Erholung hält an - Oktober-Minus etwas eingedämmt

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Europas Börsen haben am Dienstag an die Erholung zu Wochenbeginn angeknüpft. Der EuroStoxx 50 gewann 0,81 Prozent auf 4061,12 Punkte. Mit dem zweiten Gewinntag in dieser Woche konnte der EuroStoxx sein Oktober-Minus noch auf 2,7 Prozent eindämmen.

Auf Länderebene war die Entwicklung am Dienstag allerdings durchwachsen: Der französische Cac 40 folgte der Erholung und legte um 0,89 Prozent auf 6885,65 Punkte zu. Der britische FTSE 100 wurde jedoch unter anderem von Kursverlusten im Ölsektor gebremst und gab um 0,08 Prozent auf 7321,72 Zähler nach.

Ob aus dem Stabilisierungsansatz zum Monatsausklang eine stärkere Erholung wird, gilt unterdessen als offen. Laut dem Marktexperten Andreas Lipkow bleiben die Marktteilnehmer vor der Fed-Sitzung und den Quartalszahlen von Apple im Großen und Ganzen noch an den Seitenlinien. Die Ergebnisse des Entscheids der US-Notenbank könnten am Mittwoch wichtige Hinweise für den weiteren geldpolitischen Kurs geben./tih/he