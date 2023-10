Anleihen haben bessere Chancen als Aktien | Caterpillar schwach | Pinterest fest

Direkt zum Video auf YouTube

// Dieses Video ist keine Anlageberatung und entspricht keiner Kaufempfehlung! //



Schaut man sich die Wirtschaftsdaten aus Europa und China an, scheint die Weltwirtschaft an Schwung zu verlieren. Die teils enttäuschenden Aussichten des Baumaschinen-Giganten Caterpillar signalisieren einen ähnlichen Trend. Die Aktie ist heute der größte Verlierer im Dow Jones. Morgan Stanley betonte gestern, dass die Ertragsschätzungen für das vierte Quartal und 2024 zu hoch seien. Was Ergebnisse betrifft, stehe vor allem die Aktien von Pinterest im Fokus, die deutlich zulegen. Caterpillar steht wegen teils flauer Aussichten unter Druck, mit JetBlue wegen gesenkter Aussichten deutlich schwächer. Pfizer hatte bereits vor Wochen einen Ausblick veröffentlicht. Die Aktie reagiert auf die Zahlen somit kaum.



00:00 - Überblick

01:10 - Mike Wilson zur Reaktion der Einzelwerte

02:49 - J.P. Morgan: Umfrage zur Positionierung

03:22 - Anleihen haben bessere Chancen als Aktien

05:35 - Daten aus China | PMI

06:22 - Gesamtbild | Rezessionserwartungen USA

08:44 - Bank of Japan moderater als erwartet

10:53 - JOLTS | FED Tagung | Zinsanhebung

13:25 - Pfizer | Amgen | SoFi

15:40 - JetBlue | Fluggesellschaften

16:52 - Weltbank zum Ölpreis | Konflikt Nahost

17:30 - Caterpillar schwach

18:49 - Pinterest

19:45 - Arista Networks | VF Corp | Apple

20:25 - Nvidia | Lattice Semiconductor

21:08 - Autohersteller (u.a. Ford, GM)

22:06 - Analysten zu Apple, Airbnb, McDonald’s, Meta u.a.

23:08 - Chat & Discord-Kanal

________________________________



► Opening Bell+: https://bit.ly/360wallstreetpc *

► Instagram: https://www.instagram.com/kochwallstreet/

► Podcast: https://apple.co/3ehK4mP

► Website: https://www.markuskoch.de/

► Impressum: https://www.markuskoch.de/impressum



*Werbung