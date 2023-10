EQS-Adhoc: bioXXmed AG: Gesellschafterversammlung der DermaTools Biotech GmbH beschließt Einleitung eines geordneten Insolvenzverfahrens - Verlustanzeige nach § 92, Absatz 1 AktG

EQS-Ad-hoc: bioXXmed AG / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges

bioXXmed AG: Gesellschafterversammlung der DermaTools Biotech GmbH beschließt Einleitung eines geordneten Insolvenzverfahrens - Verlustanzeige nach § 92, Absatz 1 AktG



31.10.2023 / 18:33 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.









Gesellschafterversammlung der DermaTools Biotech GmbH beschließt Einleitung eines geordneten Insolvenzverfahrens - Verlustanzeige nach

§ 92, Absatz 1 AktG



Darmstadt, 31.10.2023 - In der heute stattgefundenen Gesellschafterversammlung der DermaTools Biotech GmbH, an der die bioXXmed AG mit ca. 67,6% beteiligt ist, konnte keine Einigkeit über die Deckung des weiteren Liquiditätsbedarfs der DermaTools Biotech GmbH erzielt werden. Diese weitere Liquidität ist erforderlich, um das Produkt DermaPro® zur Zulassung in Europa (MDR) und USA (510(k)) zu bringen.



Der DermaTools Biotech GmbH droht daher ab Dezember.2023 die Zahlungsunfähigkeit. Die Gesellschafter haben aus diesem Grund in der heutigen Gesellschafterversammlung dafür gestimmt, dass die DermaTools Biotech GmbH zeitnah Antrag auf Durchführung einer Planinsolvenz stellt.



Aufgrund des Ausgangs der heutigen Gesellschafterversammlung der DermaTools Biotech GmbH wird die bioXXmed AG den Beteiligungswert der DermaTools Biotech GmbH von derzeit Betrag EURO 20,2 mil. vollständig auf den Wert von EURO 1,00 wertberichtigen, wodurch ihr Grundkapital mehr als zur Hälfte verloren ist. Die bioXXmed AG wird zu diesem Zweck die Einberufung einer Hauptversammlung vorbereiten.



Die bioXXmed AG prüft zudem die Möglichkeit einer Übernahme der DermaTools Biotech GmbH bzw. von deren Vermögensgegenständen im Rahmen einer Planinsolvenz. Unverändert ist es das Ziel der bioXXmed AG, die uneingeschränkte Fortführung der Projekte der DermaTools Biotech GmbH zur Vermeidung von Verzögerungen bei der Produktlizensierung zu unterstützen.







Über bioXXmed AG

bioXXmed AG ist eine Beteiligungsgesellschaft, die 67,6% an der DermaTools Biotech GmbH und 49,96% an der CytoPharma GmbH hält.



Disclaimer

Diese Mitteilung kann auf die Zukunft bezogene Aussagen enthalten. Solche zukunftsbezogenen Aussagen spiegeln die Meinung von bioXXmed zum Datum dieser Mitteilung aufgrund bestimmter Annahmen und Erwartungen wider. Die tatsächlichen zukünftigen Entwicklungen und die von bioXXmed tatsächlich erzielten Ergebnisse können von den zukunftsbezogenen Aussagen erheblich abweichen. bioXXmed ist nicht verpflichtet, zukunftsbezogene Aussagen zu aktualisieren oder zu korrigieren.

Kontakt:

bioXXmed AG

Dr. Bruno Rosen

Riedstrasse 2

64295 Darmstadt

Tel.: +49-6151 951 581 2

E-Mail:

Ende der Insiderinformation

31.10.2023 CET/CEST

