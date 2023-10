EQS-News: NanoRepro AG: NanoRepro veröffentlicht Halbjahreszahlen 2023 und gibt Details zur strategischen Geschäftsausrichtung bekannt

EQS-News: NanoRepro AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

2,27 EUR Liquidität und 3,11 EUR liquides Umlaufvermögen je Aktie

NanoRepro baut innovatives Gesundheitsunternehmen auf Marburg, 31. Oktober 2023. Nach dem Ende der Corona ging der Umsatz der NanoRepro AG im ersten Halbjahr 2023 wie bereits im Ausblick des Geschäftsberichts 2022 skizziert aufgrund des Nachfrageeinbruchs nach den SARS-CoV-2 Antigen-Schnelltests deutlich zurück. Die Umsätze liegen zum 30.06.2023 bei 1,4 Millionen EUR. Dementsprechend fiel auch das Ergebnis vor Zinsen, Abschreibungen und Steuern (EBITDA), das zum 30.06.2023 bei -2,2 Millionen EUR liegt. Das Halbjahresergebnis – vor allem durch die einmaligen Sondereffekte aus der vollständigen Abschreibung der übrigen Lagerbestände an Corona-Tests sowie Rechts- und Beratungskosten von zusammen rund 1,0 Millionen EUR belastet – beläuft sich auf -2,65 Millionen EUR. Die Bilanz und auch die Bilanzkennzahlen sind nach wie vor hervorragend. Mit einer Eigenkapitalquote von 97,1 Prozent ist NanoRepro fast ausschließlich mit Eigenmitteln finanziert. Bei einer Bilanzsumme von 44,1 Millionen EUR betragen die flüssigen Mittel und Bankguthaben 29,3 Millionen EUR, womit die Zahlungsmittel je Aktie bei 2,27 EUR liegen. Zusammen mit den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, sonstigen Vermögensgegenständen und Vorräten ergibt sich ein liquides Umlaufvermögen von 40,4 Millionen EUR oder von 3,11 EUR je Aktie. Stefan Pieh (CFO): „Die Zahlen zum ersten Halbjahr sind, wie auch zu erwarten war, nach dem Abflauen der Corona-Pandemie mit ihrer starken Sonderkonjunktur natürlich nicht mit den Vorjahreswerten vergleichbar. Wir nutzen jetzt einen Teil der in den Corona-Jahren angesammelten Liquidität und konzentrieren uns darauf, NanoRepro langfristig zu einem nachhaltigen Gesundheitsunternehmen aufzubauen. Hierzu zählt nicht allein der Ausbau unserer Bekanntheit und die Gewinnung neuer Geschäftspartner im Segment der Home-Tests, sondern ebenso die Stärkung der Sparte der Nahrungsergänzungsmittel, wo im nächsten Jahr der Launch von zwei neuen Produkten vorgesehen ist. Darüber hinaus sehen wir starke Wachstumschancen im Bereich der Kosmetikprodukte und beteiligen uns deshalb mit rund zehn Prozent an Deutsche Kosmetikwerke AG. Zusätzlich planen wir den Kauf von 37,5 Prozent der Geschäftsanteile an der terraplasma medical GmbH, wodurch wir in den revolutionären Markt der Wundheilung mittels Kaltplasma einsteigen wollen.“ Der vollständige Jahresabschluss ist unter folgendem Link abrufbar: https://www.nanorepro.com/investoren/finanzberichte Kerngeschäft der Schnelltests – Neue Vertriebspartner Bei den Schnelltests zur Selbstdiagnose hat NanoRepro den Fokus auf die Tests für Zuhause gelegt und sowohl in den klassischen Medien (TV, Hörfunk, Print) als auch im Bereich Online-Marketing und Social Media mit Influencern durchgeführt. Die Schnelltests werden derzeit über den eigenen Webshop www.zuhausetest.de, über Amazon, über die Drogeriemarktkette dm und die Budnikowsky-Filialen mit Pharma-Schwerpunkt vertrieben. „Wir sind mit den Zahlen des ersten Halbjahres 2023, abgesehen von den Sondereffekten, überaus zufrieden. Unser Ziel ist es, mit ZuhauseTEST eine Konsumgütermarke nachhaltig aufzubauen. Daher sind Investitionen in Marketing, um die Bekanntheit der Produkte zu steigern, unabdingbar. Wichtig ist, aus den Ergebnissen der Marketingkampagnen zu lernen und dabei die richtigen Schlüsse zu ziehen. Wir stellen fest, dass Menschen durch das Anwenden der Corona-Tests seit der Pandemie wesentlich offener sind, was das Thema „Zuhause testen“ angeht. Durch die zunehmende Bekanntheit steigt auch das Interesse des Handels. Derzeit verhandeln wir mit einem führenden deutschen Discounter. Alleine hier könnte die Erstbestückung im hohen sechs- oder gar niedrigen siebenstelligen Umsatzbereich liegen“, so NanoRepro-CEO Jüngst. NanoRepro ist auf dem Weg zum innovativen Gesundheitsunternehmen NanoRepro setzt künftig neben dem Ausbau der Schnelltest-Sparte verstärkt auf die Etablierung des Bereichs Nahrungsergänzungsmittel. So soll ab dem nächsten Jahr die Sparte „alphabiol“, die Produkte im Liquid-Bereich umfasst, verstärkt beworben werden. Neben einem Kollagen-Produkt, welches mit dem Markenrohstoff Verisol arbeitet und einem Curcuma-Produkt, das den Rohstoff Cavacurmin der Firma Wacker Chemie enthält, sollen die Nahrungsergänzungsmittel im ersten Quartal 2024 um ein innovatives Eisenpräparat sowie ein Antioxidantien-Produkt (OPC/Resveratrol) erweitert werden. Hautpflege – Nachhaltiger Wachstumsmarkt Des Weiteren wird das Portfolio um Kosmetik-Produkte ausgebaut. Ein wichtiger Bestandteil dieser Expansion ist die strategische Beteiligung an der im Jahr 2022 gegründeten Marburger Firma Deutsche Kosmetikwerke AG mit rund zehn Prozent. Das Unternehmen vertreibt unter der Marke „NewKee“ hochwertige Produkte im Bereich der essentiellen Körperpflege, mit denen die Haut zuverlässig und auf natürliche Art und Weise geschützt wird. Mitgesellschafter und Markenbotschafter der „DKW“ sind die beiden bekannten deutschen Sport-Profis Manuel Neuer, Torwart des FC Bayern München und der Fußball-Nationalmannschaft, sowie Angelique Kerber, Tennisspielerin mit drei Grand-Slam-Siegen und Olympia-Silbermedaillengewinnerin. Lisa Jüngst, NanoRepro-CEO: „Nahrungsergänzungsmittel und Kosmetika haben – wirtschaftlich gesehen – den großen Vorteil, dass man von wiederkehrenden Erträgen profitiert. Wenn es gelingt, einen Kunden zu überzeugen, kauft er in der Regel das Produkt mehrfach. Durch die Beteiligung an NewKee profitieren wir einerseits von der Expertise der Deutsche Kosmetikwerke AG im Bereich der Kosmetik und andererseits von den Stärken und Erfahrungen des Unternehmens bei Consumer- und Social-Media-Marketing“. Terraplasma Medical – Quantensprung in der medizinischen Wundheilung Ein weiterer wichtiger Schritt zum innovativen Gesundheitsunternehmen ist ferner der geplante Einstieg bei der terraplasma medical GmbH mit Sitz in Garching (Landkreis München). NanoRepro plant, 37,5 Prozent der Anteile an der terraplasma medical GmbH von der Viromed Plasma GmbH zu erwerben. Der Kaufpreis wird voraussichtlich im niedrigen zweistelligen Millionenbereich liegen. Mittelfristig strebt NanoRepro eine Mehrheitsbeteiligung am Unternehmen an. Die terraplasma medical GmbH hat ein Medizinprodukt entwickelt, welches der innovativen Behandlung von Wunden auf Grundlage von kaltem atmosphärischem Plasma (KAP) dient. Das mobile, CE-zertifizierte plasma care® schließt Wunden schmerzfrei und inaktiviert Viren, Pilze sowie Bakterien. Das mobile Medizinprodukt dient der Behandlung (infizierter) chronischer und akuter Wunden. Dabei werden durch kaltes atmosphärisches Plasma Mikroorganismen inklusive multiresistenter Erreger inaktiviert und die Wundheilung stimuliert. Diese Innovation stellt einen Quantensprung für die Wundbehandlung dar. Daneben gibt es weitere medizinische Anwendungsmöglichkeiten in den Bereichen Kosmetik und Dermatologie sowie zur Behandlung von entzündlichen Hautkrankheiten wie Akne, Rosazea oder Hautrötungen. Zukünftige Anwendungsgebiete in der Forschung von terraplasma medical finden sich in der Zahnmedizin und der HNO, beispielsweise bei respiratorischen Infektionskrankheiten wie Lungenentzündungen. terraplasma medical geht zurück auf eine Ausgründung der Max-Planck-Gesellschaft. Neben exklusiv von der Max-Planck-Gesellschaft lizensierten Grundlagen-Patenten hält die terraplasma medical GmbH eigene Patente. Lisa Jüngst: „Für NanoRepro bietet der Zukauf die Chance, in einem Wachstumsmarkt mit hohen Zuwächsen sehr früh mit dabei zu sein. Internationale Experten sind davon überzeugt, dass sich die Plasma-Technologie im Wundheilmarkt als neuer Goldstandard durchsetzen wird. Umfangreiche Kooperationen bestätigen dies bereits. Durch die geplante Beteiligung an der terraplasma medical GmbH erhalten wir zum einen Zugang zu einer neuen revolutionären Methode in der Wundbehandlung, zum anderen ergänzt das Gerät das bestehende Angebot von NanoRepro hervorragend und rundet es strategisch ab. Wir verfolgen mit unserer Neuausrichtung zum innovativen Gesundheitsunternehmen einen mittel- und langfristigen Ansatz und haben den Einstieg bei terraplasma medical seit mehr als einem Jahr in Prüfung und entsprechend vorbereitet“, so NanoRepro-Chefin Jüngst. Näheres zum geplanten Einstieg bei der terraplasma medical GmbH wird in Kürze bekannt gegeben. Über die NanoRepro AG Die in Marburg an der Lahn ansässige NanoRepro AG ist als Schnelldiagnostik-Hersteller vorwiegend in der gesundheitlichen Planung und Vorsorge tätig. Das börsennotierte Unternehmen setzt auf einen schnellwachsenden Markt, der durch das zunehmende Gesundheitsbewusstsein der Bevölkerung geprägt ist und in den kommenden Jahren weiter an Bedeutung gewinnen wird. Das Unternehmen gehört zu den Innovationsführern im Bereich Selbstdiagnostika. NanoRepro hat mehr als 25 Schnelltests im Portfolio - darunter verschiedene Corona-Tests und fünf weitere Tests für den medizinischen Fachgebrauch. Daneben werden unter anderem Schwangerschaftstests, Tests zur Magengesundheit, Darmkrebsvorsorge und Fruchtbarkeitsbestimmung des Mannes sowie unterschiedliche Allergie-Tests im Sortiment geführt. Zudem vertreibt die NanoRepro AG unter der Marke "alphabiol" Komplementärprodukte im Bereich der Nahrungsergänzung. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Lisa Jüngst Tel.: +49-6421-951449 E-Mail: juengst@nanorepro.com

