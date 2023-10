ON SEMICONDUCTOR - Aktie verliert nach Zahlen über ein Fünftel ihres Wertes

ON Semiconductor Corp. - WKN: 930124 - ISIN: US6821891057 - Kurs: 65,340 $ (Nasdaq)

On Semiconductor meldete gestern vorbörslich Zahlen. Diese lesen sich zwar sehr gut. Denn das Unternehmen verdiente 1,39 USD je Aktie (Schätzung 1,34 USD) und setzte 2,18 Mrd. USD um (Schätzung: 2,15 Mrd. USD) Die Börse reagierte aber die zahlen des Chipwertes verschnupft. Die Aktie krachte um 21,77% nach unten.

Die Aktie befindet sich seit dem November 2008 in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. In dieser Bewegung kletterte der Wert von 2,35 USD auf 111,35 USD.

Seit diesem Hoch aus dem Juli korrigiert der Wert. Dabei fiel er bereits in den letzten beiden Wochen unter mehrere wichtige Unterstützungen. Gestern riss er ein Abwärtsgap zwischen 80,62 USD und 73,59 USD. Anschließend fiel der Aktienkurs sogar noch leicht unter die Unterstützung bei 66,67 USD.

Chartbild schwer angeschlagen

Nach dem gestrigen Einbruch kann es kurzfristig zu einer Erholung kommen. Die Aktie könnte dabei an die Gapunterkante ansteigen oder sogar leicht in das Gap eindringen. Aber solange es zu keinem neuen Kaufsignal kommt, droht ein Rückfall auf neue Tief und möglicherweise sogar in den langfristig zentralen Unterstützungsbereich um 40,91 USD.

Ein größeres prozyklisches Kaufsignal ergäbe sich wohl erst mit einem Ausbruch über 87,55 USD. Dann könnte die Aktie zunächst an ihr Allzeithoch und später sogar in Richtung 210-215 USD ansteigen.

Fazit: Der Einbruch gestern ist heftig und verschlechtert das Chartbild auf mittelfristige Sicht wesentlich. Die Aktie könnte in den nächsten Wochen und Monaten noch einmal rund ein Drittel ihres Wertes verlieren.

ON Semiconductor Corp.

(© stock3 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)