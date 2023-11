ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Qiagen auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Qiagen nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Neutral" belassen. Analyst Matthew Sykes zeigte sich in einer am Mittwoch vorliegenden Studie ermutigt davon, wie gut Qiagen durch ein schwieriges Umfeld navigiere. Mit seiner Produktpalette sei der Anbieter von Probenvorbereitungs- und Testtechnologien für die molekulare Diagnostik, akademische Forschung, pharmazeutische Industrie gut aufgestellt./bek/edh

