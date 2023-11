Anleger in Asien vor Fed-Entscheid in Kauflaune

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Tokio/Singapur (Reuters) - Die asiatischen Aktienmärkte tendieren am Mittwoch vor der mit Spannung erwarteten Entscheidung der US-Notenbank Fed fester.

Am Dienstag hatte die Bank of Japan (BOJ) ihre Kontrolle über die langfristigen Zinssätze weiter gelockert, indem sie ihre Geldpolitik zur Kontrolle der Anleiherenditen erneut änderte, aber die extrem niedrigen Zinssätze beibehielt. "Die BOJ erklärte, dass sie ihre ultralockere Geldpolitik geduldig beibehalten werde, was in starkem Kontrast zur US-Notenbank steht, die versucht, die Inflation durch eine Straffung der Geldpolitik einzudämmen. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index stieg um zwei Prozent auf 31.476 Punkte. Mit einer Ausnahme legten alle 33 Branchen-Subindizes der Tokioter Börse zu, wobei der Auto- und Autoteile-Sektor mit einem Plus von 4,07 Prozent die Gewinne anführte. Toyota stieg im Vorfeld der Bekanntgabe des Ausblicks im Tagesverlauf um 4,38 Prozent. Die Autoteile-Töchter Denso und Aisin hätten beide ihre Jahresgewinnprognosen angehoben, was die Erwartung geweckt habe, dass Toyota seine Prognose ebenfalls anheben werde, sagte Ikuo Mitsui von Aizawa Securities. Gegen den Trend fielen Advantest um 6,79 Prozent, nachdem der Hersteller von Chip-Testgeräten seine Prognose für den operativen Gewinn im Gesamtjahr gesenkt hatte.

Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 2,3 Prozent und lag bei 2305 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,2 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen gewann 0,1 Prozent.

Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,3 Prozent auf 151,15 Yen und stagnierte bei 7,3188 Yuan. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent niedriger bei 0,9093 Franken. Parallel dazu fiel der Euro um 0,1 Prozent auf 1,0571 Dollar und gab 0,2 Prozent auf 0,9613 Franken nach. Das Pfund Sterling verlor 0,1 Prozent auf 1,2144 Dollar.

