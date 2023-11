EQS-Adhoc: Scout24 SE erhöht Prognose für EBITDA-Wachstum aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit auf 19-21 % und aktualisiert Umsatzwachstum auf ca. 14 % für das Geschäftsjahr 2023

EQS-Ad-hoc: Scout24 SE / Schlagwort(e): Prognoseänderung

Scout24 SE erhöht Prognose für EBITDA-Wachstum aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit auf 19-21 % und aktualisiert Umsatzwachstum auf ca. 14 % für das Geschäftsjahr 2023



München, 1. November 2023 Der Vorstand der Scout24 SE („Gesellschaft“) hat in seiner heutigen Sitzung beschlossen, seine Prognose bezüglich des Wachstums des Konzern-EBITDA aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit1 für das Geschäftsjahr 2023 von 18-19 % auf eine Bandbreite von 19-21 % gegenüber dem Geschäftsjahr 2022 zu erhöhen. Zudem aktualisiert der Vorstand seine Prognose für das Umsatzwachstum im Geschäftsjahr 2023 von ca. 15 % auf ca. 14 % gegenüber dem Geschäftsjahr 2022. Die Gesellschaft hatte am 6. August 2023 für das Geschäftsjahr 2023 ein Konzern-Umsatzwachstum von ca. 15 % sowie ein Wachstum des Konzern-EBITDA aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit von 18-19 % prognostiziert. Die Anpassung der Prognose des EBITDA-Wachstums aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit für das Jahr 2023 auf eine Bandbreite von 19-21 % für die Scout24-Gruppe berücksichtigt dabei die starken positiven Effekte von Effizienzmaßnahmen in verschiedenen Geschäftsbereichen. Da die Erholung des Transaktionsgeschäfts langsamer verläuft, passt der Vorstand seine Prognose für das Umsatzwachstum von ca. 15 % auf ca. 14 % an. Die Gesellschaft wird den Finanzbericht für das dritte Quartal 2023 und die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2023 wie geplant am 2. November 2023 veröffentlichen. Der Vorstand Mitteilende Person und Ansprechpartner für Investor Relations Filip Lindvall

VP Group Strategy & Investor Relations

Tel.: +49 30 24301 1917

E-Mail: ir@scout24.com 1Das EBITDA aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit entspricht dem EBITDA bereinigt um nicht operative Effekte, im Wesentlichen Aufwendungen für anteilsbasierte Vergütung, M&A-Aktivitäten (realisiert und unrealisiert), Reorganisation sowie sonstige nicht operative Effekte.



