EQS-Adhoc: Bike24 Holding AG: Anpassung der Umsatzprognose und Bestätigung der Prognose des bereinigten EBITDA für das Geschäftsjahr 2025

EQS-Ad-hoc: Bike24 Holding AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung

Bike24 Holding AG: Anpassung der Umsatzprognose und Bestätigung der Prognose des bereinigten EBITDA für das Geschäftsjahr 2025



04.06.2025 / 11:54 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Bike24 Holding AG: Anpassung der Umsatzprognose und Bestätigung der Prognose des bereinigten EBITDA für das Geschäftsjahr 2025

Dresden, 04. Juni 2025 – Der Vorstand der Bike24 Holding AG (die „Gesellschaft“) hat heute aufgrund indikativer Ergebnisse für die Monate April und Mai 2025 beschlossen, die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2025 anzupassen und die Prognose für das bereinigte EBITDA zu bestätigen.

Die Gesellschaft erwartet, dass sich der positive Trend aus dem 1. Quartal 2025 fortgesetzt hat und insbesondere die Monate April und Mai 2025 entgegen der ursprünglichen Annahme ebenfalls zweistellige Wachstumsraten hinsichtlich der Umsätze zeigen.

Auf dieser Grundlage rechnet die Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2025 nun mit einer Umsatzentwicklung von EUR 248 Millionen bis EUR 261 Millionen (zuvor EUR 233 Millionen bis EUR 242 Millionen). Gleichzeitig wird die Prognose für das bereinigte EBITDA von EUR 7,0 Millionen bis EUR 12,1 Millionen bestätigt.

Hinsichtlich der Definition der alternativen Leistungskennzahl „bereinigtes EBITDA“ verweist die Gesellschaft auf die diesbezügliche Definition in ihrem Geschäftsbericht 2024 auf Seite 57, der auf der Internetseite der Gesellschaft veröffentlicht ist.



Mitteilende Person: Dr. Hilmar Hamm, General Counsel

Wichtige Information:

Bestimmte in dieser Mitteilung enthaltene Aussagen können „zukunftsgerichtete Aussagen“ darstellen, die eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten in sich bergen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen an der Verwendung der Wörter „können“, „werden“, „sollten“, „planen“, „erwarten“, „voraussehen“, „schätzen“, „glauben“, „beabsichtigen“, „projizieren“, oder „abzielen“ oder der Verneinung dieser Wörter oder anderer Variationen dieser Wörter oder vergleichbarer Terminologie zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Annahmen, Prognosen, Schätzungen, Vorhersagen, Meinungen oder Plänen, die naturgemäß erheblichen Risiken sowie Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterliegen, die Änderungen unterworfen sind. Die Gesellschaft gibt keine Zusicherung ab und wird keine Zusicherung machen, dass eine vorausschauende Aussage erreicht wird oder sich als richtig erweisen wird. Die tatsächliche zukünftige Geschäfts-, Finanz- und Ertragslage und Aussichten können sich erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen projizierten oder prognostizierten unterscheiden. Vorbehaltlich anwendbarer gesetzlicher Vorschriften beabsichtigen weder die Gesellschaft noch andere Personen, in die Zukunft gerichtete Aussagen in dieser Bekanntmachung zu aktualisieren, zu prüfen, zu überarbeiten oder an tatsächliche Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen, ob aufgrund der Tatsache, dass neue Informationen vorliegen, in der Zukunft neue Entwicklungen eintreten oder aus einem sonstigen Grund, noch übernehmen sie eine derartige Verpflichtung.

Kontakt:

Bike24 Holding AG

Breitscheidstraße 40

01237 Dresden

Deutschland

Eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Dresden unter HRB 41483

Börse: Regulierter Markt (Prime Standard) in Frankfurt

ISIN: DE000A3CQ7F4

Dr. Hilmar Hamm

General Counsel

+49 179 258 67 92

Ende der Insiderinformation

04.06.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2150618 04.06.2025 CET/CEST