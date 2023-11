Kehl hofft auf BVB-Sieg gegen die Bayern: 'Ist mal wieder Zeit'

DORTMUND (dpa-AFX) - Borussia Dortmund geht nach Einschätzung von Sportdirektor Sebastian Kehl mit guten Chancen in den Bundesliga-Gipfel am Samstag (18.30 Uhr/Sky) gegen Fußball-Rekordmeister FC Bayern. "Wir haben einen Kader, der enorm an Widerstandsfähigkeit und Stabilität hinzugewonnen hat. Diese Mannschaft hat sich in den letzten Wochen viel erarbeitet. Das wird uns am Wochenende zugutekommen", sagte der 43-Jährige nach dem 1:0 (1:0)- Erfolg in der zweiten Pokalrunde über 1899 Hoffenheim. Kehl verwies auf die bisher positive Bundesliga-Saisonbilanz: "Wir sind weiter ungeschlagen und haben eine tolle Serie. Wir sind in einer richtig guten Verfassung."

Kehl sieht beide Teams derzeit auf Augenhöhe: "Wenn sie mal ins Rollen kommen, kann man auch überrollt werden. Das haben einige Gegner schon zu spüren bekommen. Aber das am Samstag ist ein anderes Spiel. Das sind zwei Gegner, die zwei Punkte voneinander entfernt sind und im Moment auf sehr hohen Niveau spielen. Es wird sehr eng werden."

Der Dortmunder Sportdirektor hofft auf den ersten Bundesliga-Heimsieg über die Bayern seit November 2018: "Wir wollen natürlich jede Gelegenheit nutzen, um Bayern München im direkten Duell zu schlagen - zu Hause ist es jetzt ein bisschen länger her. Es ist mal wieder Zeit. Ich weiß, dass unsere Jungs am Samstag alles raushauen werden."