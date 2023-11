EQS-Adhoc: Deutsche Payment A1M SE: : Anpassung der Jahresprognose 2023

EQS-Ad-hoc: Deutsche Payment A1M SE / Schlagwort(e): Prognoseänderung

Deutsche Payment A1M SE: : Anpassung der Jahresprognose 2023



03.11.2023 / 16:16 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Deutsche Payment A1M SE: Anpassung der Jahresprognose 2023 Schönefeld, 03. November 2023: Der Vorstand der Deutsche Payment A1M SE (ISIN:DE000A2P74C5 – WKN A2P74C) muss die Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2023 vor dem Hintergrund des anhaltenden, international als auch national äußerst schwierigen Marktumfeldes anpassen. Die für das zweite Halbjahr 2023 erwartete deutliche Belebung des Geschäfts blieb bislang aus, laufende aussichtsreiche Verhandlungen konnten in den letzten Wochen nur in einem sehr geringen Umfang zu einem Abschluss gebracht werden. Diese dauern an und werden sich ins Jahr 2024 ziehen. Vor diesem Hintergrund wird das zuletzt erwartete Konzernumsatzniveau in einer Spanne von EUR 1,2 Mio. bis EUR 1,8 Mio. nicht erreicht. Stattdessen geht der Vorstand nun davon aus, in 2023 Konzernumsatzerlöse von EUR 0,31 Mio. bis EUR 0,37 Mio. zu erzielen. Die Umsatzeinbußen erfordern auch eine Anpassung der Ergebnisprognose für 2023. Zur Kompensation reichen die erheblichen, bereits realisierten Kostensenkungsmaßnahmen im Rahmen der Anfang des Jahres eingeläuteten Transformation nicht aus. Das Konzern-EBITDA, welches der Vorstand bislang zwischen EUR 0,4 Mio. und EUR 1,0 Mio. taxiert hatte, wird voraussichtlich zwischen – EUR 0,62 und – EUR 0,68 Mio. liegen. Kontakt Deutsche Payment A1M SE Alexander Herbst Vorstand Am Flughafen 13, 12529 Schönefeld Ende der Insidermeldung



Ende der Insiderinformation

03.11.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com