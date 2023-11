Dubai ist 2024 Gastgeber des World Cities Culture Summit

Dubai hat einen weiteren bemerkenswerten globalen Meilenstein erreicht: Es hat den Zuschlag für die Ausrichtung des World Cities Culture Summit (WCCS) 2024 erhalten. Es ist das erste Mal, dass dieser Gipfel in der MENA-Region abgehalten wird, und er findet statt vom 30. Oktober bis 1. November 2024. Die Ankündigung erfolgte während des Besuchs einer Delegation der Dubai Culture and Arts Authority (Dubai Culture), die vom 25. bis 27. Oktober am diesjährigen Gipfel in São Paulo, Brasilien, teilnahm.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231105214927/de/

Der World Cities Culture Summit konzentriert sich auf kreative Städte, die ihr Potenzial durch Investitionen in den Kultur- und Kreativsektor ausschöpfen. Diese Städte sind in der Lage, eine Kulturpolitik zu entwickeln, die darauf abzielt, kulturelle Aktivitäten in den kommenden Jahrzehnten zu fördern und zu gestalten. Darüber hinaus untersucht das Gipfeltreffen die entscheidende Rolle der Kultur für den Wohlstand der Städte und trägt zur Schaffung umweltbewusster Entwicklungsgrundlagen bei.

Das 2012 unter der Leitung des damaligen Bürgermeisters von London gegründete World Cities Culture Forum lebt vom Austausch innovativer Ideen und Informationen zur Förderung eines nachhaltigen städtischen Wachstums. Im Jahr 2020 trat Dubai Culture diesem einflussreichen Netzwerk bei und etablierte Dubai und Abu Dhabi als einzige arabische Städte in diesem Forum. Das Forum, das als zentrales internationales Netzwerk für die Gestaltung der Kulturpolitik anerkannt ist, konzentriert sich auf die kulturelle Dimension der städtischen Zentren. Mit über 40 Mitgliedsstädten weltweit erkennt das Netzwerk die Kultur als entscheidenden Katalysator für sozialen und wirtschaftlichen Fortschritt an.

Die Diskussionen, die auf dem Gipfel geführt wurden, beleuchteten Städte, die in den Kultur- und Kreativsektor investieren, um Talente und Kompetenzen zu fördern und zu pflegen. Auf diese Weise können sie aktiv zur Umwandlung von Städten in kreative Zentren der Zukunft beitragen.

Die Bemühungen um die Vergabe der Austragungsrechte begannen 2021, als Dubai Culture die erste Bewerbung einreichte, was das Engagement der Dubai Culture and Arts Authority zur Förderung ihrer wichtigsten Anlagen auf internationaler Ebene weiter unterstreicht. Der Erfolg unterstreicht die Position der Stadt als globales Kulturziel und passt perfekt zur Vision Seiner Hoheit Scheich Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vizepräsident und Premierminister der Vereinigten Arabischen Emirate sowie Herrscher von Dubai, dessen erklärtes Anliegen es ist, Dubai in ein globales Kulturzentrum, einen Inkubator für Kreativität und ein florierendes Zentrum für Talente zu verwandeln.

Die vollständige Pressemitteilung finden Sie unter https://www.wam.ae/en/details/1395303214724

Quelle: AETOSWire

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231105214927/de/

Antoine Boghos, 00971503310001 antoine@cbpr.me