ANALYSE-FLASH: RBC belässt Rational auf 'Underperform' - Ziel 460 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat Rational nach Quartalszahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 460 Euro belassen. Der starken Margenentwicklung des Großküchen-Ausstatters und dem angehobenen Margenausblick stehe eine schwache Auftragslage gegenüber, schrieb Analyst Sebastian Kuenne in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der bestätigte Umsatzausblick beinhalte zudem einen weiteren Rückgang im Schlussquartal. Die Sorgen über die Nachfrageentwicklung dürften daher nicht schwinden - ohne eine deutliche Verbesserung drohe die Erholungsdynamik in Gefahr zu geraten./gl/la

