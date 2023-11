Bitcoin Kurs fällt unter 35.000 Dollar – Konsolidierung auf hohem Terrain

Mit rund 34.900 Dollar notiert der nach Marktgröße wichtigste Krypto-Wert am Dienstag unterhalb der psychologischen 35.000-Dollar-Marke. Nach der jüngsten Fed-Sitzung und den US-Arbeitsmarktdaten dürften in dieser Woche gleich zwei Reden durch Fed-Chef Jerome Powell für Aufmerksamkeit sorgen. Für Gesprächsstoff sorgt nach wie vor die Hoffnung auf Zulassung des ersten Bitcoin-Spot-ETFs in den Vereinigten Staaten.

Geldpolitik in den USA im Blick: Hoffen auf geldpolitische Entspannung

Anleger dies- und jenseits des Atlantiks hoffen nach wie vor, dass der geldpolitische Gegenwind schon bald spürbar nachlassen könnte. In diesem Zusammenhang könnten zinssensible Anlagen wie Krypto-Werte tendenziell an Attraktivität gewinnen. Ähnlich wie bei Techwerten können Zinsentwicklungen Einfluss nehmen. Denn je höher der erwartete Ertrag eines Unternehmens, desto stärker der Einfluss einer Zinserhöhung auf den diskontierten Gegenwartswert.