Energizer gibt Dividende bekannt

Der amerikanische Industriekonzern Energizer Holdings Inc. (ISIN: US29272W1099, NYSE: ENR) zahlt den Aktionären am 14. Dezember 2023 eine im Vergleich zum Vorquartal unveränderte Quartalsdividende in Höhe von 30 US-Cents je Aktie aus. Record day ist der 29. November 2023.

Auf das Jahr hochgerechnet werden 1,20 US-Dollar ausgeschüttet. Dies entspricht einer derzeitigen Dividendenrendite von 3,57 Prozent beim aktuellen Börsenkurs von 33,57 US-Dollar (Stand: 6. November 2023).

Energizer Holdings mit Sitz in Town and Country, Missouri, wurde ursprünglich 1886 gegründet und ist einer der weltweit größten Hersteller von Batterien und Taschenlampen. Im dritten Quartal (30. Juni) des Fiskaljahres 2023 lag der Umsatz bei 699,4 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 728 Mio. US-Dollar), wie am 8. August 2023 berichtet wurde. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 31,8 Mio. US-Dollar nach einem Gewinn von 52,4 Mio. US-Dollar im Vorjahr. Die Zahlen zum vierten Quartal 2023 werden am 14. November 2023 präsentiert.

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 0,06 Prozent im Plus (Stand: 6. November 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 2,39 Mrd. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de