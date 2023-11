Aktionäre von HP erhalten mehr Dividende

Der amerikanische Technologiekonzern HP Inc. (ISIN: US40434L1052, NYSE: HPQ) hebt die vierteljährliche Dividende um rund 5 Prozent auf 0,2756 US-Dollar je Aktie an (zuvor 0,2625 US-Dollar). Die nächste Zahlung erfolgt am 3. Januar 2024 (Record day: 13. Dezember 2023). Die Erhöhung wurde bereits im Oktober avisiert.

Damit werden auf das Gesamtjahr hochgerechnet 1,1024 US-Dollar ausgezahlt. Dies entspricht einer derzeitigen Dividendenrendite von 4,03 Prozent beim aktuellen Aktienkurs von 27,33 US-Dollar (Stand: 7. November 2023).

Die Zahlen für das vierte Quartal 2023 werden am 21. November 2023 veröffentlicht. Für das Fiskaljahr 2024 erwartet HP einen Ertrag je Aktie (GAAP) in der Spanne von 2,75 bis 3,15 US-Dollar sowie auf bereinigter Basis (non-GAAP) in der Spanne von 3,25 bis 3,65 US-Dollar, wie Mitte Oktober berichtet wurde. Der freie Cashflow soll auf Basis der aktuellen Rahmendaten im Fiskaljahr 2024 zwischen 3,1 und 3,6 Mrd. US-Dollar liegen

Nach der Aufspaltung der früheren Hewlett-Packard in die HP Inc. und Hewlett-Packard Enterprise notieren beide Konzerne seit Anfang November 2015 als zwei eigenständige Unternehmen an der Börse. HP Inc. ist ein Hersteller von Druckern und PCs und nutzt weiterhin das ehemalige Tickersymbol. Die Hewlett-Packard Enterprise ist spezialisiert auf Unternehmens-IT, Software und Services.

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 1,71 Prozent im Minus (Stand: 7. November 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 27,01 Mrd. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de