ANALYSE-FLASH: Bryan Garnier hebt Adyen auf 'Neutral' - Ziel runter auf 850 Euro

LONDON (dpa-AFX Broker) - Das Investmenthaus Bryan Garnier hat Adyen nach dem Kapitalmarkttag von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft, das Kursziel aber von 880 auf 850 Euro gesenkt. Die Veranstaltung habe dem Zahlungsdienstleister die Chance geboten, seine Ziele auf Höhe der Markterwartungen zu stutzen, schrieb Analyst Paul Charpentier in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sie seien nun erreichbar und die größten Sorgen ohnehin eingepreist./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2023 / 08:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------