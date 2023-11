EQS-News: Deutsche Bank gibt öffentliches Anleihe-Rückkaufangebot für die Anleihen der Deutsche Postbank Funding Trust I & III bekannt

EQS-News: Deutsche Bank AG / Schlagwort(e): Anleihe/Öffentliche Ausschreibung

Deutsche Bank gibt öffentliches Anleihe-Rückkaufangebot für die Anleihen der Deutsche Postbank Funding Trust I & III bekannt



09.11.2023 / 10:05 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.









Die Deutsche Bank (XETRA: DBKGn.DE/ NYSE: DB) hat ein unbeschränktes öffentliches Anleihe-Rückkaufangebot für die Anleihen der Deutsche Postbank Funding Trust I & III bekannt gegeben. Nähere Angaben sind im unten aufgeführten Rückkaufangebot enthalten.

Trotz Verlust der Anerkennung als regulatorisches Kapital und der Mindestanforderung an Eigenmittel und berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten (Minimum Requirement for Own Funds and Eligible Liabilities/MREL) hat die Deutsche Bank derzeit keine Absicht, die Kündigungsrechte bezüglich beider aufgeführten Anleihen auszuüben, da diese weiterhin eine angemessene Finanzierungsquelle darstellen. Der Grund für das öffentliche Rückkaufangebot ist ferner die Bereitstellung von Liquidität für die derzeitigen Anleihegläubiger.





Das Angebot umfasst zwei auf Euro lautende Anleihen, emittiert durch Deutsche Postbank Funding Trust I & III in den Jahren 2004 sowie 2005:

Währung Emittent Fälligkeit Ausstehender Betrag ISIN EUR Deutsche Postbank Funding Trust I Unbefristet EUR 300 Mio. DE000A0DEN75 EUR Deutsche Postbank Funding Trust III Unbefristet EUR 300 Mio. DE000A0D24Z1

Das Rückkaufangebot endet am Mittwoch, den 22. November 2023

um 17 Uhr (MEZ).



Weitere Informationen erhalten Sie bei:



Deutsche Bank AG

Kommunikation



Christian Streckert

Tel. +49 69 910 38079

E-Mail: christian.streckert@db.com



Eduard Stipic

Phone: +49 69 910 41864

Email: eduard.stipic@db.com





Investor Relations

Tel. +49 800 910-8000

E-Mail: db.ir@db.com



Informationen sind auf der Investor Relations Website der Deutschen Bank unter www.deutsche-bank.de/ir/ erhältlich oder unter der Telefonnummer +49 800 910-8000.

Es wird kein Angebot oder eine Aufforderung zum Erwerb von Wertpapieren gemäß dieser Bekanntmachung gemacht. Das Angebot wird im Rahmen eines Tender Offer Memorandums vom 9. November 2023 (das "Tender Offer Memorandum") unterbreitet. Die Verbreitung dieser Bekanntmachung und das Kaufangebot kann in bestimmten Jurisdiktionen gesetzlich eingeschränkt sein. Personen, die in den Besitz dieser Bekanntmachung und/oder des Kaufangebots gelangen, werden aufgefordert, sich über solche Beschränkungen zu informieren und diese zu beachten.

Anforderungen für das Tender Offer Memorandum können direkt an den Tender-Agenten gerichtet werden: Kroll Issuer Services Limited (phone: +44 20 7704 0880, attention: Arlind Bytyqi / Jacek Kusion; email: db@is.kroll.com; tender offer website: https://deals.is.kroll.com/ deutschepostbank)







Über die Deutsche Bank



Die Deutsche Bank bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an – vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu einem fokussierten Kapitalmarktgeschäft. Sie bedient Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist die führende Bank in Deutschland mit starken europäischen Wurzeln und einem globalen Netzwerk.





Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht Tatsachen der Vergangenheit beschreiben, sie umfassen auch Aussagen über die Annahmen und Erwartungen von der Deutschen Bank sowie die zugrunde liegenden Annahmen. Diese Aussagen beruhen auf Planungen, Schätzungen und Prognosen, die der Geschäftsleitung der Deutschen Bank derzeit zur Verfügung stehen. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich deshalb nur auf den Tag, an dem sie gemacht werden. Die Deutsche Bank übernimmt keine Verpflichtung, solche Aussagen angesichts neuer Informationen oder künftiger Ereignisse zu aktualisieren.



Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten naturgemäß Risiken und Unsicherheitsfaktoren. Eine Vielzahl wichtiger Faktoren kann dazu beitragen, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Solche Faktoren sind etwa die Verfassung der Finanzmärkte in Deutschland, Europa, den USA und andernorts, wo die Deutsche Bank einen erheblichen Teil ihrer Erträge aus dem Wertpapierhandel erzielt, der mögliche Ausfall von Kreditnehmern oder Kontrahenten von Handelsgeschäften, die Umsetzung ihrer strategischen Initiativen, die Verlässlichkeit ihrer Grundsätze, Verfahren und Methoden zum Risikomanagement sowie andere Risiken, die in den von der Deutschen Bank bei der US Securities and Exchange Commission (SEC) hinterlegten Unterlagen dargestellt sind. Diese Faktoren sind im SEC-Bericht der Deutschen Bank nach „Form 20-F“ vom 17. März 2023 im Abschnitt „Risk Factors“ dargestellt. Dieses Dokument ist auf Anfrage bei der Deutschen Bank erhältlich oder unter www.db.com/de/ir verfügbar.

