NETFLIX - Chartbild zuletzt deutlich verbessert

Netflix Inc. - WKN: 552484 - ISIN: US64110L1061 - Kurs: 436,650 $ (Nasdaq)

Die Netflix-Aktie startete im Mai 2022 nach einem Tief bei 162,71 USD zu einer Bodenbildung und anschließend zu einer rasanten Rally. Diese führte die Aktie am 19. Juli auf ein Hoch bei 485,00 USD.

Anschließend korrigierte der Wert ausführlich. Erst bei 344,73USD und damit deutlich unter mehreren wichtigen Unterstützungen fand er ein Tief. Im Zuge der letzten Quartalszahlen startete eine Rally, die noch immer anhält. Am 01. November kam es zum Ausbruch über den Abwärtstrend seit dem Allzeithoch. Zwei Tage später durchbrach der Wert das log. 61,8%-Retracement der Abwärtsbewegung seit dem Jahreshoch bei 425,7 USD. Zuletzt hat sich der Wert leicht nach oben abgesetzt.

Rally hat noch Potenzial

Die Netflix-Aktie könnte in den nächsten Tagen und Wochen weiter anziehen. Mittelfristig ist zumindest ein Anstieg an das Jahreshoch bei 485,00 USD möglich. Falls die Aktie über die dort liegende Widerstandszone ausbricht, dann ergäbe sich sogar weiteres Rallypotenzial in Richtung 575,37 USD und vielleicht sogar an das Allzeithoch bei 700,99 USD. Kurzfristig kann es aber zu einem kleinen Rücksetzer gen 418,84 USD kommen.

Sollte der Wert allerdings unter das Aufwärtsgap vom 01. November 2023, also unter 412,52 USD, abfallen, dann müsste mit einem Versuch das Aufwärtsgap nach den Zahlen zwischen 392,26 USD und 354,79 USD zu schließen, gerechnet werden.

Fazit: Die Netflix-Aktie zeigt sich seit den Zahlen wieder in einer guten Verfassung. Kurzfristig muss allerdings ein kleiner Rücksetzer einkalkuliert werden.

Netflix-Aktie

(© stock3 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)