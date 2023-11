Original-Research: Nordex SE (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: Nordex SE - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu Nordex SE Unternehmen: Nordex SE ISIN: DE000A0D6554 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 09.11.2023 Kursziel: 14,00 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Christian Bruns (CFA) Preview Q3: Nordex zurück in den schwarzen Zahlen erwartet - Mitbewerber Siemens Gamesa hofft auf staatliche Hilfen Nordex wird am 14. November den Quartalsbericht für Q3/9M 2023 veröffentlichen. Für Q3 erwarten wir ein EBITDA i.H.v. 55 Mio. Euro und ein knapp positives EBIT. [Tabelle] Mitbewerber Siemens Gamesa strauchelt: Dagegen erwartet Siemens Energy aufgrund der Probleme bei der Windkrafttochter Siemens Gamesa in diesem Jahr kräftige Verluste. Alleine 1,6 Mrd. Euro soll die Behebung von Schäden an Rotorblättern und Lagern an den Onshore-Turbinentypen 4.X und 5.X kosten. Mit einer Ad-hoc vom 26.10.2023 informierte Siemens Energy, dass das Unternehmen für bestimmte Onshore-Turbinen keine neuen Aufträge annimmt und auch im Offshore-Geschäft sehr "selektiv" vorgeht. Außerdem sei das Unternehmen in Gesprächen mit der Bundesregierung und Partnerbanken, um sich Zugang zu einem wachsenden Garantievolumen zu sichern. Im Sommer 2022 hatte schon der ostfriesische Mitbewerber Enercon 500 Mio. Euro aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds erhalten. EU-Aktionsplan soll Windkraftausbau voranbringen: Am 24. Oktober hatte die EU-Kommission den europäischen Aktionsplan für Windkraft ("EU Wind Power Action Plan") vorgestellt. Ein wichtiger Punkt darin ist, dass die Ausschreibungsverfahren für Windkraftprojekte nicht mehr den Preis als alleiniges Kriterium berücksichtigen sollen, sondern um qualitative Kriterien ergänzt werden. Außerdem soll es einfacher werden, solche Projekte unter Übernahme von Garantien durch die EU oder die Mitgliedsstaaten zu finanzieren. Fazit: Wir erwarten, dass Nordex in Q3 ein leicht positives EBIT erzielt und als Nr. 2 in Europa die Profitabilität in den nächsten Quartalen, getrieben von einem attraktiveren Orderbuch (Auftragseingang Q3/23: 2,2 GW vs. Q3/22: 1,4 GW), weiter steigert. Mittelfristig sollten die steigende Kapazitätsauslastung der Branche sowie Verbesserungen in der Marktstruktur deutliche Profitabilitätsverbesserungen für Nordex erlauben. Unser Rating bleibt "Kaufen" bei einem Kursziel von 14,00 Euro. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/28207.pdf Kontakt für Rückfragen Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: research@montega.de LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag -------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. °