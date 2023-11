JUNGHEINRICH - Zahlen schicken Aktie zu Boden

Jungheinrich AG - WKN: 621993 - ISIN: DE0006219934 - Kurs: 26,400 € (XETRA)

Jungheinrich erzielt im 3. Quartal einen Auftragseingang von €1,2 Mrd (VJ: €1,13 Mrd), einen Umsatz von €1,4 Mrd (VJ: €1,2, Analystenprognose: €1,3 Mrd), ein Ebit von €103 Mio (VJ: €104 Mio, Prognose: €103,8 Mio), ein Ergebnis nach Steuern von €68,2 Mio (VJ: €71,4 Mio). Ausblick bestätigt. Quelle: stock3 Börsen-Live-Ticker

Aktuell notiert die Jungheinrich-Aktie weiter über 5 % im Minus. Der starke Abverkauf von heute morgen wurde aber bislang an der Unterstützungszone bei 25,50 - 25,90 EUR aufgefangen. Deren Verteidigung ist wichtig, denn die Aktie arbeitet seit Ende Oktober an einer Erholung, in deren Verlauf sie fast an das Zwischentief aus dem August bei 28,14 EUR klettern konnte. Mit dem heutigen Abverkauf ist diese Erholung unterbrochen und der zuvor gelungene Sprung über die steile Abwärtstrendlinie zunächst wieder rückabgewickelt.

Erholungschance muss hart erkämpft werden

Dennoch würde ein Wiederanstieg über 27,00 EUR die Bullen erneut auf den Plan rufen und zu einem Angriff auf 28,14 EUR führen. Sollte diese Hürde durchbrochen werden, könnte die Aktie an die zentrale Barriere bei 29,48 EUR steigen. Damit wäre das kurzfristige Aufwärtspotenzial aber wohl erschöpft und die Bären dürften den übergeordneten Abwärtstrend fortsetzen. Im Umkehrschluss ist oberhalb von 29,64 EUR ein starkes Kaufsignal aktiv.

Sollte sich die Schwäche der Eröffnungsphase fortsetzen, stünde unterhalb von 25,50 einen Einbruch bis 24,64 EUR an. Auf diesem Niveau gäbe es eine zweite Erholungschance. Dafür müsste sich dort ein Boden bilden, um das skizzierte, leicht bullische Szenario aufrechtzuerhalten. Denn unterhalb von 24,64 EUR könnte die Aktie wieder bis 23,46 EUR, einem Tief aus dem November 2022, und später sogar bis an die Supportzone um 20,00 EUR gedrückt werden.

Jungheinrich Chartanalyse (Tageschart)

(© stock3 2023 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)