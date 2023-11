AUMANN - Aktie mit Kurssprung nach Prognoseerhöhung

Aumann AG - WKN: A2DAM0 - ISIN: DE000A2DAM03 - Kurs: 15,660 € (XETRA)

In den ersten neun Monaten verzeichnete Aumann einen Umsatzsprung gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 33 % auf 199,63 Mio. EUR. Davon entfielen auf das Segment E-Mobility 152 Mio. EUR, 58 % mehr als noch in den ersten neun Monaten 2022.

Verbesserungen zeigten sich auch auf der Gewinnseite. Das EBITDA sprang um 145 % auf 13,5 Mio. EUR, die Marge lag damit bei 6,8 %. Bereinigt um Sondereffekte betrug das EBITDA 14,1 Mio. EUR, die Marge 7,1 %. Der Auftragseingang erreichte mit 249 Mio. EUR im Berichtszeitraum sogar einen neuen Rekordwert. Aufgrund des aktuellen Geschäftsverlaufs erhöhen die Verantwortlichen die Jahresprognose und erwarten nun einen Umsatz von über 280 Mio. EUR. Die EBITDA-Marge soll am oberen Ende der bislang prognostizierten Spanne von 6 bis 7 % liegen.

Bei 7 % EBITDA-Marge und 280 Mio. EUR Umsatz käme man auf ein EBITDA von 19,6 Mio. EUR. Die Konsensschätzung müsste folglich um gut 1 Mio. EUR steigen. Die bisherige Gewinnschätzung belief sich auf 0,56 EUR je Aktie. Bis dato hat Aumann schon 0,50 EUR je Aktie an Gewinn 2023 eingefahren. Erfreulich: Operativ fiel der Cashflow mit 7,5 Mio. EUR wieder positiv aus. Dennoch flossen in den ersten neun Monaten 18 Mio. EUR an liquiden Mitteln ab. Der Cashbestand liegt bei rund 102 Mio. EUR.

Fazit: Bei Aumann läuft es insgesamt gut, die Konsensschätzungen sehen aber bereits jetzt für 2024 hohes Wachstum vor. Das Überraschungspotenzial ist demnach begrenzt. Das Management muss zeigen, dass es nächstes Jahr auch einen Gewinn je Aktie über 1 EUR erzielen kann. Gelingt dies, wären weitere Kursgewinne möglich. Charttechnisch lässt sich für das bullische Szenario Potenzial bis auf 17,70 EUR ableiten.

Jahr 2022 2023e* 2024e* Umsatz in Mio. EUR 215,27 257,60 300,30 Ergebnis je Aktie in EUR 0,09 0,56 1,10 Gewinnwachstum 522,22% 96,43% KGV 173 28 14 KUV 1,1 0,9 0,8 PEG 0,1 0,1 Dividende je Aktie in EUR 0,10 0,13 0,15 Dividendenrendite 0,64% 0,83% 0,96% *e = erwartet, Berechnungen basieren bei US-Unternehmen auf Non-GAAP-Daten

(© stock3 2023 - Autor: Bastian Galuschka, Chefredakteur)