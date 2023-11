EQS-News: ESGTI AG kündigt Umwandlung in eine Holdinggesellschaft und verstärkten Fokus auf Clean Tech an

EQS-News: ESGTI AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung

ESGTI AG kündigt Umwandlung in eine Holdinggesellschaft und verstärkten Fokus auf Clean Tech an



Hünenberg, 14.11.2023 - Der Verwaltungsrat der ESGTI AG (Ticker: ESGTI) hat am 14. November 2023 die Umwandlung von ESGTI in eine Holdingstruktur und die Absicht beschlossen, den strategischen Fokus der Gesellschaft auf Clean Technology ("Clean Tech") zu verstärken.



Angesichts der wachsenden Bedeutung der erneuerbaren Energien und der wichtigen Entwicklungen innerhalb des Clean Tech-Portfolios soll die Umwandlung des Unternehmens von einer Investment- in eine Holdinggesellschaft den rechtlichen Rahmen für eine engere Überwachung der Geschäftsführung der Clean Tech-Tochtergesellschaften von ESGTI durch den Verwaltungsrat schaffen.



Darüber hinaus wird das Verwaltungsrat den Aktionären der ESGTI zu gegebener Zeit einen Vorschlag zur Ausgliederung der hundertprozentigen Tochtergesellschaft ESG LifeSciences AG unterbreiten, um das Portfolio des Unternehmens auf einen Clean-Tech-Fokus zu straffen und gleichzeitig den Wert für die Aktionäre zu erhalten und zu steigern.



Andreas R. Bihrer, Vorsitzender

E-Mail: investors@esgti.com, Tel.: + 41 44 366 40 31

Über ESGTI AG

Die ESGTI AG ist eine schweizerische Aktiengesellschaft, die sich auf Investitionen mit Umwelt-, Sozial- und Governance-Prinzipien (ESG) konzentriert. ESGTI investiert oder finanziert, direkt oder über Beteiligungsgesellschaften, Unternehmen in der Frühphase oder Projekte mit transformativen Auswirkungen in den Bereichen AgTech & nachhaltige Landwirtschaft, Biowissenschaften und saubere Energie & Technologie.

