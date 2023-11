META PLATFORMS - Das sieht nach Ausbruch aus

Meta Platforms Inc - WKN: A1JWVX - ISIN: US30303M1027 - Kurs: 329,190 $ (Nasdaq)

Die Aktie von Meta Platforms fiel im November 2022 auf ein Tief bei 88,09 USD. Danach startete eine massive Rally. Am 28. Juli erreichte die Aktie ein Hoch bei 326,20 USD.

Nach diesem Hoch schwenkte der Wert in eine Seitwärtsbewegung zwischen diesem Hoch und einer Unterstützung bei 276,57 USD ein. Am 26. Oktober 2023 testete die Aktie zuletzt die untere Begrenzung dieser Seitwärtsbewegung. Seitdem zieht der Wert stark an. Am Freitag schloss die Aktie knapp über 326,20 USD. Die gestrige Tageskerze liegt fast komplett über dieser Hürde. Im Oktober gab es schon einmal einen Ausbruchsversuch. Damals kam es auch zu einem Tagesschlusskurs über 326,20 USD, aber dieser wurde am nächsten Tagen schon wieder abverkauft.

Rallychancen vorhanden

Gelingt der Ausbruch über 326,20 USD und dafür sieht es gut aus, dann wäre eine weitere Rally möglich. Die nächsten Ziele wäre ein alter Sell-Trigger-Bereich um 347,70 USD und später das Allzeithoch bei 384,33 USD.

Sollte die Aktie unter 309,40 USD abfallen, dann müsste wohl mit einem erneuten Test der unteren Begrenzung der Seitwärtsbewegung gerechnet werden. Die Aktie könnte also in diesem Fall erneut in Richtung 276,57 USD abfallen.

Fazit: Die Aktie von Meta Platforms arbeitet gerade an einem wichtigen Ausbruch und würde sich damit Potenzial bis zum Allzeithoch verschaffen.

