Gold: Korrektur am Ende?

Notierungen oberhalb von 1.987 US-Dollar würden die These einer weiteren Kaufwelle stützen, im Anschluss könnten Kursgewinne an 2.009, 2.048 und schließlich die Rekordstände bei 2.081 US-Dollar erfolgen. Entsprechend gut würde sich ein solches Szenario für den Aufbau von kurz- bis mittelfristigen Long-Positionen anbieten. Gerät dagegen der markante Unterstützungsbereich um den EMA 200 bei 1.916 US-Dollar unter Druck, müssten sich Investoren bei Notierungen unterhalb dieses Niveaus auf Verluste zunächst in den Bereich von 1.893 US-Dollar einstellen. Darunter müsste zwingend mit einem Test der Jahrestiefs um 1.800 US-Dollar gerechnet werden.

Fazit

Die Wahrscheinlichkeit weiter steigender Notierungen ist durch die gesunkene Inflationsrate in den USA beim Gold-Future merklich hochgeschnellt, über einem Niveau von 1.987 US-Dollar könnten zunächst die Oktoberhochs bei 2.009 US-Dollar als Ziel ausgerufen werden, darüber der Bereich um 2.048 US-Dollar. Gelingt es auch diese Hürde zu meistern, würden die Rekordstände bei 2.081 US-Dollar in den Fokus rücken. Für all diese Teilschritte könnte dann beispielshalber das mit einem Hebel von 38,0 ausgestattete Open End Turbo Long Zertifikat WKN VM30H7 zum Einsatz kommen. Die mögliche Renditechance beliefe sich vom gegenwärtigen Niveau aus bei vollständiger Umsetzung der Idee auf 225 Prozent. Ziele im Schein wurden bei 8,90, 12,49 und 15,54 Euro errechnet. Eine Verlustbegrenzung sollte vorläufig aber das Niveau von 1.940 US-Dollar in keinem Fall überschreiten, orientierungshalber würde sich hieraus ein Stopp-Kurs im Schein von 2,54 Euro ergeben.