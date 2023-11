Aktien Frankfurt Schluss: Siemens-Gewinne helfen Dax weiter nach oben

FRANKFURT (dpa-AFX) - Dank hoher Kursgewinne der schwer gewichteten Siemens-Aktien hat der wieder erstarkte Dax am Donnerstag weiter zugelegt. Am Nachmittag veröffentlichte US-Wirtschaftsdaten stützten zusätzlich, weil sie die Hoffnungen auf ein Erreichen des Zinshochs eher noch nährten. Allerdings hielt sich das Plus von 0,24 Prozent auf 15 786,61 Punkte im Vergleich zu den letzten Tagen in Grenzen. "Die Investoren scheinen sich mit dem aktuellen Widerstand von 15800 Punkten anfreunden zu können", kommentierte Börsenexperte Andreas Lipkow die verhaltene Kursentwicklung.

Derweil verlor der MDax der mittelgroßen Unternehmen angesichts eines historischen Kurseinbruchs von Hellofresh 1,84 Prozent 25 968,50 Punkte./gl/he