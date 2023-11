EQS-News: Siltronic AG aktualisiert Klimaziele und tritt der Initiative RE100 bei

EQS-News: Siltronic AG / Schlagwort(e): ESG

Siltronic AG aktualisiert Klimaziele und tritt der Initiative RE100 bei



16.11.2023 / 17:14 CET/CEST

Pressemitteilung

Siltronic AG

Einsteinstraße 172

Siltronic AG aktualisiert Klimaziele und tritt der Initiative RE 100 bei München, 16. November 2023 – Siltronic hat seine bisherige Klimastrategie aktualisiert und sich ambitionierte Ziele gesetzt, um seinen Beitrag zum Pariser Klimaabkommen zu leisten. Das Unternehmen strebt unverändert an, seine direkt (Scope 1) und indirekt durch den Einkauf von Energie (Scope 2) verursachten Treibhausgasemissionen bis spätestens zum Jahr 2045 auf Null zu reduzieren. Trotz anhaltenden Wachstums und einer damit einhergehenden signifikanten Erhöhung des Energieverbrauchs sollen dabei diese Treibhausgasemissionen bis zum Jahr 2030 um 42 Prozent im Vergleich zum Basisjahr 2021 gesenkt werden. Mit diesen Zielen leistet Siltronic einen Beitrag zu dem 2015 in Paris verabschiedeten Klimaabkommen, die globale Erderwärmung auf höchstens 1,5 Grad Celsius zu begrenzen. Die 1,5-Grad-Vorgabe ist für Siltronic zentraler Referenzpunkt für die Zieljahre 2030 und 2045. Hierfür soll die CO 2 -Intensität, gemessen an dem CO 2 -Ausstoß im Verhältnis zum Umsatz, zwischen dem Jahr 2021 und 2030 um durchschnittlich mindestens 5 Prozent pro Jahr sinken. „Die Erhöhung der Energieeffizienz und damit auch die Reduktion von Emissionen ist seit jeher Kernelement unserer Unternehmensstrategie. Unser Ziel ist es, einen möglichst positiven Beitrag zur Bekämpfung des Klimawandels zu leisten und gleichzeitig die globale Dekarbonisierung durch unsere Produkte zu fördern", so Claudia Schmitt, CFO der Siltronic AG und verantwortlich für die Nachhaltigkeitsaktivitäten des Unternehmens. Beitritt zur Initiative RE100 unterstreicht unseren Fokus auf erneuerbare Energien Zur Erreichung der aktualisierten Klimaziele verpflichtet sich Siltronic dazu, den Anteil erneuerbarer Energien stufenweise bis zum Jahr 2030 auf 60 Prozent und bis zum Jahr 2045 auf 100 Prozent zu erhöhen. Zur Untermauerung seines Engagements für erneuerbare Energien ist Siltronic im November 2023 der Initiative RE100 beigetreten. RE100 ist eine globale Unternehmensinitiative, die sich für die ausschließliche Nutzung erneuerbarer Energien einsetzt. Mit seiner Mitgliedschaft möchte Siltronic einen Beitrag leisten, eines der größten Hindernisse für die weltweite Dekarbonisierung zu beseitigen: die in vielen Energiemärkten noch zu geringe Menge verfügbaren Grünstroms. Dies ist für Siltronic insbesondere an seinem größten Standort Singapur spürbar, zumal dieser Standort durch das schrittweise Hochfahren der gerade in den Testbetrieb gegangenen neuen Fabrik in den nächsten Jahren das stärkste Wachstum verzeichnen wird. Bei den aktualisierten Klimazielen setzt Siltronic darauf, dass sich die Verfügbarkeit erneuerbarer Energien in Singapur bis zum Jahr 2030 und darüber hinaus verbessert – hierzu steht das Unternehmen in kontinuierlichem Austausch mit Entscheidungsträgern in Singapur. Auch in der Lieferkette engagiert sich Siltronic für mehr Klimaschutz und die Reduktion der sogenannten Scope 3-Emissionen – also Treibhausgasemissionen, die außerhalb von Siltronic entstehen. Daher wird das Unternehmen seine diesbezügliche Zusammenarbeit mit Lieferanten zukünftig noch verstärken. SBTi-Vorgaben bleiben Orientierungshilfe, Validierung vorerst nicht weiterverfolgt Im Jahr 2021 hatte sich Siltronic Ziele in Einklang mit den Vorgaben der Science Based Target Initiative (SBTi) gesetzt, die jedoch im zweiten Quartal 2023 ihre Kriterien rund um den Einkauf erneuerbarer Energien geändert hat. Vor dem Hintergrund dieser aktualisierten Vorgaben sieht sich das Unternehmen veranlasst, sein Vorhaben zur Einreichung der SBTi-Ziele nicht weiterzuverfolgen. Gleichzeitig bleiben die Kriterien der SBTi für Siltronic weiterhin eine wichtige Orientierungshilfe. Das Unternehmen lässt unverändert seine Nachhaltigkeitsleistung durch unabhängige Dritte bewerten. Informationen dazu, sowie zu weiteren Nachhaltigkeitsaktivitäten finden Sie unter https://www.siltronic.com/de/unternehmen/nachhaltigkeit.html. Kontakt: Verena Stütze

Leiterin Investor Relations & Communications

Tel.: +49 (0)89 8564 3133

E-Mail: investor.relations@siltronic.com Unternehmensprofil: Als einer der führenden Wafer Hersteller ist Siltronic global ausgerichtet und unterhält Produktionsstätten in Asien, Europa und den USA. Siliziumwafer sind die Grundlage der modernen Halbleiterindustrie und die Basis für Chips in allen Anwendungsbereichen der Elektronik – von Computern über Smartphones bis hin zu Elektroautos und Windkraftanlagen. International und kundennah setzt das Unternehmen konsequent auf Qualität, Präzision, Innovation und Wachstum. Die Siltronic AG beschäftigt rund 4.500 Mitarbeiter weltweit und ist seit 2015 im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet. Die Aktien der Siltronic AG sind in den beiden Börsenindices SDAX und TecDAX vertreten.

