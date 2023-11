HANNOVER RÜCK - Jetzt sind die Käufer gefordert!

Hannover Rück SE - WKN: 840221 - ISIN: DE0008402215 - Kurs: 204,300 € (XETRA)

Im letzten Drittel der Aufwärtsbewegung seit dem Korrekturtief von Ende März war die Aktie von Hannover Rück über das Juni-Zwischenhoch bei 206,80 EUR bis auf ein neues Allzeithoch bei 216,60 EUR geklettert. Direkt im Anschluss kam es zu besagter Korrektur, die sich mit dem Bruch der Unterstützung bei 204,00 EUR kurzzeitig verschärfte.

Allerdings gelang den Bullen ausgehend von 196,25 EUR bereits am Tag der Veröffentlichung der Quartalszahlen der erwartet scharfe Konter, der jetzt erneut an den Widerstandsbereich von 204,00 bis 206,80 EUR führt.

Nächster Halt Allzeithoch?

Solange die Aktie über der 200,00-EUR-Marke verbleibt, ist dieser Konter in der Lage, den Widerstand bei 206,80 EUR final zu durchbrechen und die Aktie wieder an ihr Rekordhoch bei 216,60 EUR zu katapultieren. Ob diese Marke anschließend auch ohne größere Gegenbewegungen in Richtung des langfristigen Kurszielgebiets von 227,00 bis 228,50 EUR durchbrochen werden kann, ist aufgrund der tiefen Korrektur der letzten Wochen noch unklar.

Abgaben unter 200,00 EUR würden dagegen die Korrekturphase reaktivieren und weitere Verluste bis 196,25 EUR und darunter an den zentralen Supportbereich bei 193,20 EUR bedingen. An dieser Stelle dürften die Bullen allerdings wieder in das Geschehen eingreifen und damit einen Einbruch an das Julitief bei 184,35 EUR verhindern.

Hannover Rück Chartanalyse (Tageschart)

(© stock3 2023 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)