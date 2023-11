Kimberly-Clark schüttet vierteljährliche Dividende aus

Der amerikanische Konsumgüterhersteller Kimberly-Clark Corporation (ISIN: US4943681035, NYSE: KMB) wird eine Quartalsdividende in Höhe von 1,18 US-Dollar je Aktie an die Anteilsinhaber ausschütten. Die Auszahlung erfolgt am 3. Januar 2024 (Record date: 8. Dezember 2023). Im Januar 2023 erfolgte eine Erhöhung der Dividende um 1,7 Prozent.

Damit wurde das 51. Jahr in ununterbrochener Folge die Dividende angehoben. Seit 89 Jahren werden bereits Dividenden bezahlt. Auf ein Jahr hochgerechnet schüttet Kimberly-Clark 4,72 US-Dollar pro Aktie aus. Basierend auf dem aktuellen Börsenkurs von 121,71 US-Dollar (Stand: 16. November 2023) errechnet sich eine derzeitige Dividendenrendite von 3,88 Prozent.

Kimberly-Clark ist ein Hersteller von Hygieneprodukten wie Kleenex, Hakle und Camelia. Im dritten Quartal (30. September) des Fiskaljahres 2023 lag der Umsatz bei 5,13 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 5,05 Mrd. US-Dollar), wie das Unternehmen am 24. Oktober 2023 mitteilte. Der Gewinn lag bei 587 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 467 Mio. US-Dollar).

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 10,34 Prozent im Minus (Stand: 16. November 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 41,08 Mrd. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de