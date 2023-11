Apple- Kurs neues Allzeithoch?

„Attraktiver Chart – vielversprechende Zyklik“ bzw. „Korrektur vor Abschluss?“, so lauteten die Überschriften zu unseren letzten beiden Apple-Analysen (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 8. und 13. November). Beide Headlines erwiesen sich als Prognosetreffer, was auf der charttechnischen Seite zu einem Sprung über die Schlüsselhürden aus dem Abwärtstrend seit August (akt. bei 174,22 USD) und der 38-Wochen-Linie (akt. bei 177,10 USD) führte (siehe Chart). Damit kann die Korrektur seit Sommer letztlich als ein „bullisher“ Keil interpretiert werden. Dieses Kursmuster legt den Grundstein für einen zeitnahen Anlauf auf das bisherige Allzeithoch bei 198,22 USD. Rein rechnerisch hält das beschriebene Konsolidierungsmuster sogar ein Kursziel von rund 202 USD bereit. Zusätzlichen Rückenwind erfährt der Technologietitel aktuell von Seiten der Zyklik, denn auf Basis der Daten seit dem Jahr 2000 kann die Apple-Aktie im historischen Mittel von Mitte bis Ende November um fast 4 % zulegen. Die o. g. Kreuzunterstützung aus Korrekturtrend und langfristiger Glättung bietet sich dagegen als technisch sinnvolle Stop-Loss-Zone an.

Apple (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Apple

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

