CRH hebt die Dividende an und plant künftig vierteljährliche Ausschüttungen

Der irische Baustoffhersteller CRH plc (ISIN: IE0001827041) will eine zweite Zwischendividende (Schlussdividende) in Höhe von 1,08 US-Dollar je Aktie ausschütten, wie am Dienstag berichtet wurde. Die Zahlung der Schlussdividende erfolgt am 17. Januar 2024. Ex-Dividenden Tag ist der 14. Dezember 2024.

Zusammen mit der Zwischendividende über 0,25 US-Dollar, die am 22. November bezahlt wird (Ex-Dividenden Tag war der 19. Oktober 2023), liegt die Gesamtdividende für 2023 damit bei 1,33 US-Dollar. Dies ist eine Anhebung um 5 Prozent. Beim derzeitigen Aktienkurs von 49,70 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 2,44 Prozent. CRH plant ab dem ersten Quartal 2024 eine Umstellung auf vierteljährliche Dividendenzahlungen, wie weiter mitgeteilt wurde. CRH zahlt seit 1970 eine Dividende an die Investoren.

In den ersten 9 Monaten zum 30. September 2023 lag der Umsatz bei 26,3 Mrd. US-Dollar. Dies ist ein Anstieg um 8 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Auf vergleichbarer Basis ergab sich ein Zuwachs um 3 Prozent. Der Betriebsgewinn (EBITDA) lag bei 4,8 Mrd. US-Dollar, ein Zuwachs gegenüber dem Vorjahr um 14 Prozent.

CRH mit Hauptsitz in Dublin entstand 1970 durch den Zusammenschluss der irischen Unternehmen Cement Holding und Roadstone Ltd. Die Firma ist das größte Unternehmen in Irland.

Redaktion MyDividends.de