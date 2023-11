Die meistgehandelten Produkte: Rheinmetall Calls gefragt

Heute morgen notierte der DAX® leicht im Plus und erreichte ein bisheriges Tageshoch von 15.940 Punkten. Außerdem werden heute die Quartalsberichte von unter anderen Nvidia und HP (früher Hewlett-Packard) aus den USA erwartet.

Nach Angaben der Euwax sind die Anleger eher optimistischer gestimmt. Bei den Knock-Out-Produkten werden zwei Calls und einen Put auf den DAX® am meisten gehandelt. Die Rheinmetall AG hat heute berichtet, dass sie bis 2026 einen stärkeren Umsatzwachstum erwartet. Bei den Optionsscheinen findet man daher zwei Calls auf den Aktienwert und bei den Faktor-Optionsscheinen drei Long-Produkte auf den Rüstungshersteller unter den am meisten gehandelten Produkten.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag DAX ® Call HD0T1P 1,56 15920,00 Punkte 15551,663132 Punkte 102,36 Open End DAX ® Call HC1RFE 15,17 15920,00 Punkte 14407,722906 Punkte 10,47 Open End DAX ® Put HC8GTH 3,42 15920,00 Punkte 16230,018579 Punkte 46,47 Open End Gold Put HR0R1Y 10,46 1988,85 USD 2101,435254 USD 17,36 Open End Nasdaq-100 ® Put HC73GR 12,75 16027,06 Punkte 17371,509049 Punkte 11,47 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 21.11.2023; 14:00 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag Rheinmetall AG Call HC5848 7,67 291,30 EUR 235,00 EUR 3,81 18.12.2024 Rheinmetall AG Call HC3RKH 6,76 291,30 EUR 225,00 EUR 4,33 13.12.2023 DAX ® Call HC0XPV 6,81 15911,50 Punkte 15300,00 Punkte 23,34 12.12.2023 Vonovia SE Call HC4B90 2,17 24,89 EUR 23,00 EUR 11,46 13.12.2023 S&P 500 ® Call HC0XR2 6,04 4540,21 Punkte 4200,00 Punkte 6,85 17.12.2024

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 21.11.2023; 14:05 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag DAX ® Short HC7FDB 7,26 15901,00 Punkte 16220,305994 Punkte -25 Open End DAX ® Long HD0USB 9,06 15901,00 Punkte 15582,794557 Punkte 25 Open End Rheinmetall AG Long HC00DU 7,25 291,25 EUR 268,407105 EUR 8 Open End Rheinmetall AG Long HC4733 11,19 291,25 EUR 237,032821 EUR 4 Open End Rheinmetall AG Long HC48N6 9,28 291,25 EUR 250,981018 EUR 5 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand:21.11.2023; 14:15 Uhr

