EQS-News: LM PAY S.A. erfolgreich am Primärmarkt der Börse Düsseldorf eingeführt

LM PAY S.A. erfolgreich am Primärmarkt der Börse Düsseldorf eingeführt Listing im Primärmarkt der Börse Düsseldorf am 21.11.2023 erfolgt

Marktführer im Bereich der bankenunabhängigen Finanzierung von medizinischen und ästhetischen Dienstleistungen für Privatkunden in Polen

Börsenlisting erhöht Flexibilität bei der Finanzierung und unterstützt angestrebten Wachstumspfad Warschau, den 21.November 2023 Die LM PAY S.A. (ISIN: PLLMPAY00016, WKN A3EWU0), der Marktführer bankenunabhängiger Finanzierungen von medizinischen und ästhetischen Dienstleistungen für Privatkunden mit Sitz in Warschau, Polen, ist erfolgreich in den Börsenhandel der Börse Düsseldorf gestartet. Der Börsenhandel erfolgt am Primärmarkt der Börse Düsseldorf, dem Spezialsegment für innovative kleine und mittelgroße Unternehmen. Die Gesellschaft ist damit das erste am Primärmarkt der Börse Düsseldorf gelistete polnische Unternehmen. Es werden sämtliche 620.779 Inhaber-Stückaktien der Gesellschaft in den Börsenhandel einbezogen. Der Eröffnungskurs lag bei EUR 54,50. Damit ergibt sich zum Börsenstart eine Marktkapitalisierung von EUR 33,8 Mio. Der Streubesitz beträgt 28%. Die Börseneinführung der LM PAY S.A. wurde von der mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG als Antragsteller und Kapitalmarktpartner begleitet. Jakub Czarzasty, CEO der LM PAY S.A., zeigt sich erfreut, dass die Aktien der Gesellschaft nunmehr in Deutschland handelbar sind: „Unser Erfolg auf dem polnischen Markt belegt das hohe Interesse von Patienten an innovativen, schnellen und bequemen Zahlungsmethoden und -finanzierungssysteme, wenn diese konkret auf die Bedürfnisse der Verbraucher abgestimmt sind. Gleichzeitig bietet unsere Dienstleistung den Kliniken und sonstigen Anbietern medizinischer und ästhetischer Einrichtungen die Möglichkeit, ihr Geschäft zu erweitern. Das Debüt am Primärmarkt in Düsseldorf ist Teil unserer langfristigen Wachstumsstrategie. Wir sehen, dass der Markt für Finanzierungen von medizinischen Dienstleistungen wächst, daher wollen wir - gemeinsam mit unseren Investoren - den Umfang unserer Aktivitäten erweitern.“ Im abgelaufenen Geschäftsjahr zum 31.12. 2022 erzielte LM PAY S.A. einen Umsatz von EUR 3,4 Mio. und ein operatives Ergebnis (EBIT) in Höhe von EUR 0,8 Mio. Dabei konnte die Gesellschaft im genannten Zeitraum mehr als 33.000 Finanzierungen abwickeln. Mit dem Listing am Primärmarkt der Börse Düsseldorf setzt LM PAY S.A. ihre Wachstumsstrategie konsequent – auch über den polnischen Heimatmarkt hinaus - fort. Durch die nunmehr gegebene Handelbarkeit der Aktien wird es Investoren erleichtert, sich am innovativen Geschäftsmodell der LM PAY S.A. zu beteiligen. Zudem ergeben sich durch den steigenden Bekanntheitsgrad und flexible Refinanzierungsmöglichkeiten zusätzliche Wachstumschancen für das Unternehmen. Aktuell plant LM PAY eine signifikante Ausweitung der Zahl ihrer Vertriebspartner im Heimatmarkt Polen und den Markteintritt in Rumänien und Bulgarien. Der Schritt an den Kapitalmarkt unterstützt die Umsetzung der langfristigen Wachstumsstrategie über die eingeleiteten Maßnahmen hinaus. Über die LM PAY S.A. LM PAY S.A. bietet unter den Marken MediRaty, MediPay und MediKod Verbraucherkredite und sogenannte „care now pay later“ Lösungen für die Vorfinanzierung und zur Kostendeckung medizinischer und zahnmedizinischer Behandlungen sowie von Krankenhausaufenthalten. Die Gesellschaft ist in Polen aktiv. Das Spektrum medizinischer Behandlungen, die durch die von der Emittentin gewährten Darlehen finanziert werden, umfasst unter anderem die Felder Rehabilitation, Laryngologie (Kehlkopferkrankungen), Bariatrie (Übergewichtigkeit), Gynäkologie, Urologie, Diagnostik (einschließlich Genetik), Zahnmedizin und -optik, plastische Chirurgie, ästhetische Medizin, kosmetische Dienstleistungen, Orthopädie sowie tierärztliche Dienstleistungen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Warschau, Polen und beschäftigte zum Ende des letzten Geschäftsjahres (31.12.2022) 52 Mitarbeiter. Ansprechpartner: Jakub Czarzasty

Chief Executive Officer

LM PAY S.A.

Ul Lechicka 23A 02-156 Warschau/Polen Tel: +48 793 401 704

Email: Jakub.czarzasty@lmpay.pl

21.11.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

