ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Nvidia auf 650 Dollar - 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Nvidia nach Quartalszahlen von 600 auf 650 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Chipkonzern habe die Markterwartungen klar übertroffen, schrieb Analyst Harlan Sur in seiner am Mittwochmorgen vorliegenden Reaktion. Der für das seit Ende Oktober laufende vierte Geschäftsquartal avisierte Umsatzanstieg liege ebenfalls deutlich über dem Konsens. Dabei seien die Erwartungen vor der Veröffentlichung der Resultate bereits hoch gewesen. Trotz der Auswirkungen der US-Exportkontrollen sei die Nachfrage nach Produkten für Rechenzentren massiv gestiegen./la/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.11.2023 / 12:36 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.11.2023 / 12:36 / EST