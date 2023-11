EQS-News: Aurubis AG:Aurubis AG erzielt vorläufiges operatives Ergebnis vor Steuern (EBT) von 349 Mio. € am oberen Ende der zuletzt veröffentlichten Prognose und veröffentlicht finale Geschäftsjahresergebnisse

EQS-News: Aurubis AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Aurubis AG:Aurubis AG erzielt vorläufiges operatives Ergebnis vor Steuern (EBT) von 349 Mio. € am oberen Ende der zuletzt veröffentlichten Prognose und veröffentlicht finale Geschäftsjahresergebnisse



Aurubis AG erzielt vorläufiges operatives Ergebnis vor Steuern (EBT) von 349 Mio. € am oberen Ende der zuletzt veröffentlichten Prognose und veröffentlicht finale Geschäftsjahresergebnisse am 20. Dezember 2023 Hamburg, 22. November 2023 – Nach vorläufigen Ergebnissen erzielte das Multimetall-Unternehmen im Geschäftsjahr 2022/23 ein operatives Ergebnis vor Steuern (EBT) in Höhe von 349 Mio. € (Vorjahr: 532 Mio. €). Das EBT liegt damit am oberen Ende der zuletzt veröffentlichten Prognose, die für das abgelaufene Geschäftsjahr bei 310 bis 350 Mio. € festgelegt wurde. Der operative ROCE (Rendite auf das eingesetzte Kapital) lag im Berichtszeitraum bei 11,3 % (Vorjahr: 19,0 %). Im Vergleich zum Vorjahr ist das operative Ergebnis wesentlich beeinflusst durch die finanziellen Effekte aus den kriminellen Handlungen gegen Aurubis, die im abgelaufenen Geschäftsjahr ergebniswirksam berücksichtigt wurden. Die Veröffentlichung weiterer Details hierzu sowie die Vorlage der finalen Geschäftsjahresergebnisse 2022/23 werden am 20. Dezember 2023 erfolgen. Der Finanzkalender des Unternehmens sah ursprünglich den 06. Dezember 2023 als Veröffentlichungszeitpunkt vor. Anlass für die Verschiebung ist ein erhöhter Zeitaufwand aus der Aufarbeitung der gegen Aurubis gerichteten kriminellen Handlungen im Rahmen der Abschlusserstellung und -prüfung. Am 20. Dezember 2023 um 7:00 Uhr (MEZ) wird der Geschäftsbericht 2022/23 auf der Internetseite veröffentlicht. Um 10:00 Uhr (MEZ) präsentiert der Aurubis-Vorstand die Ergebnisse und den Ausblick in einer deutschsprachigen Pressekonferenz, an der auch virtuell teilgenommen werden kann. Am selben Tag um 14:00 Uhr (MEZ) bietet das Unternehmen die Möglichkeit für Analysten, Investoren und Journalisten, an einem englischsprachigen Webcast teilzunehmen. Der Zugangslink für den „listen-only”-Modus (ohne Voranmeldung) wird über die Aurubis-Website im Bereich Investor Relations zur Verfügung gestellt.

Aurubis - Metals for Progress Die Aurubis AG ist ein weltweit führender Anbieter von Nichteisenmetallen und einer der größten Kupferrecycler der Welt. Das Unternehmen verarbeitet komplexe Metallkonzentrate, Altmetalle, organische und anorganische metallhaltige Recyclingstoffe und industrielle Rückstände zu Metallen mit höchster Qualität. Aurubis produziert jährlich mehr als 1 Mio. Tonnen Kupferkathoden und daraus diverse Produkte aus Kupfer oder Kupferlegierungen wie Gießwalzdraht, Stranggussformate, Profile oder Flachwalzprodukte. Darüber hinaus erzeugt Aurubis viele andere Metalle wie Edelmetalle, Selen, Blei, Nickel, Zinn oder Zink. Zum Portfolio gehören auch weitere Produkte wie Schwefelsäure oder Eisensilikat. Nachhaltigkeit ist elementarer Bestandteil der Aurubis-Strategie. „Aurubis schafft aus Rohstoffen verantwortungsvoll Werte“ – dieser Maxime folgend integriert das Unternehmen nachhaltiges Handeln und Wirtschaften in die Unternehmenskultur. Dies beinhaltet den sorgsamen Umgang mit natürlichen Ressourcen, ein verantwortungsvolles soziales und ökologisches Handeln im operativen Geschäft und ein Wachstum in sinnvollem und gesundem Maß. Aurubis beschäftigt rund 7.200 Mitarbeiter, verfügt über Produktionsstandorte in Europa und den USA sowie über ein weltweit ausgedehntes Vertriebsnetz. Die Aurubis-Aktie gehört dem Prime Standard-Segment der Deutschen Börse an und ist im MDAX, dem Global Challenges Index (GCX) sowie dem Stoxx Europe 600 gelistet. Weitere Informationen: www.aurubis.com

