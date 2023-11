EQS-News: Nordex Group erhält von bioconstruct Auftrag über 41 MW in Deutschland

EQS-News: Nordex SE / Schlagwort(e): Auftragseingänge

Nordex Group erhält von bioconstruct Auftrag über 41 MW in Deutschland



23.11.2023 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Hamburg, 23. November 2023. Die bioconstruct GmbH hat die Nordex Group mit der Lieferung und Errichtung von sechs Anlagen des Typs N163/6.X für den Windpark “Bösel-West” in Niedersachsen beauftragt. Der Vertrag beinhaltet auch den Premium-Service zur Wartung des 40,8-MW-Windparks über 20 Jahre. Im Herbst 2024 startet die Nordex Group mit der Errichtung der Anlagen im Windpark in der Samtgemeinde Lüchow (Wendland): Auf dem Gebiet der Stadt Wustrow werden drei und auf dem Gebiet der Stadt Lüchow weitere drei Anlagen gebaut. Die Inbetriebnahme von “Bösel-West” mit den 6,8-MW-Turbinen auf Hybridtürmen mit 164 Meter Nabenhöhe wird im Sommer 2025 erfolgen. „Wir freuen uns, dass die beiden Kommunen Lüchow und Wustrow voll hinter unserem Projekt stehen und wir damit den Ausbau Erneuerbarer Energien gemeinsam weiter vorantreiben können“, so Henrik Borgmeyer, Geschäftsführer der bioconstruct. Die Kommunen im Umkreis von 2,5 km um “Bösel-West” profitieren dabei finanziell von der Stromproduktion des Windparks: “Diese Kommunen erhalten eine Erlösbeteiligung von 0,2 Cent pro Kilowattstunde und können dieses Geld frei für Projekte in den Gemeinden einsetzen. Bei einer geplanten Jahresproduktion von 80.000 MWh Strom entspricht dies einem jährlichen Betrag von mindestens 150.000 Euro für die Kommunen”, so Borgmeyer. Auch die lokale Bevölkerung aus Lüchow und Wustrow hat die Möglichkeit, am Bürgerwindpark mit Darlehen zu einem festen Zinssatz teilzuhaben und an den Erlösen des Windparks zu partizipieren. Darüber hinaus können sich alle beteiligten Grundstückseigentümer am Windpark beteiligen. "Wir freuen uns sehr über dieses neue Projekt und die Zusammenarbeit mit bioconstruct", sagt Felipe Villalon Waldburg-Zeil, Director Sales Region Central der Nordex Group. "Um alle Belange der Anwohner in Bezug auf Schattenwurf und Schall sowie den umfangreichen Artenschutz durch Abschaltungen und Nachtdrosselungen zu berücksichtigen, hat bioconstruct schon von Anbeginn der Projektplanung auf Anlagen mit hohen Nabenhöhen gesetzt, um so Einbußen des Ertrags durch höhere Stromerträge dank der großen Nabenhöhen zu kompensieren. Die N163/6.X auf 164 Meter Nabenhöhe ist eine bewährte Turbine, die sich durch ihre hohe Effizienz und Zuverlässigkeit insbesondere bei mittleren Windgeschwindigkeiten auszeichnet - wie am Standort Bösel-West bei sieben Meter pro Sekunde.” Über bioconstruct Das Unternehmen bioconstruct befasst sich seit der Gründung im Jahr 2001 mit der Planung, dem Bau und dem Betrieb von Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien. Die ersten Windenergieprojekte von bioconstruct wurden bereits im Jahr 2001 realisiert. Das Leistungsspektrum umfasst zudem noch das Planen, Errichten und Betreiben von Solar- und Biogasprojekten. Das Unternehmen mit Firmensitz in Melle im Landkreis Osnabrück im südlichen Niedersachsen ist mit seinen 180 Mitarbeitern europaweit tätig und hat über 450 Projekte realisiert. Die Nordex Group im Profil Die Gruppe hat über 44 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2022 einen Umsatz von EUR 5,7 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 9.000 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 6,X-MW-Klasse, die auf die Markt-anforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. Ansprechpartner für Presse: Nordex SE

Felix Losada

Telefon: +49 (0)40 / 300 30 – 1141

flosada@nordex-online.com Ansprechpartner für Investoren:

Nordex SE

Felix Zander

Telefon: +49 (0) 152 0902 4029

fzander@nordex-online.com

