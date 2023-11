EQS-News: UET United Electronic Technology AG (aconnic) setzt profitables Umsatzwachstum im 3. Quartal 2023 fort

EQS-News: UET United Electronic Technology AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Prognoseänderung

UET United Electronic Technology AG (aconnic) setzt profitables Umsatzwachstum im 3. Quartal 2023 fort



23.11.2023 / 14:55 CET/CEST

Gesamtumsatz für die ersten neun Monate 52,4 Mio. EUR mit Wachstum im 3. Quartal und Gesamtjahr

Ergebnissteigerung EBIT um 6,8 Mio. EUR auf 4,5 Mio. EUR für die ersten neun Monate

Auftragsbestand beläuft sich auf 43,1 Mio. EUR

Umsatz- und Ertragsziele für das Geschäftsjahr 2023 bestätigt Die UET United Electronic Technology AG (ISIN: DE000A0LBKW6), Eschborn, setzt im dritten Quartal des Geschäftsjahres sowie in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2023 das Wachstum bei Umsatz und Ergebnis fort. In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2023 beträgt das Umsatzwachstum 71 % gegenüber demselben Vorjahreszeitraum. Der konsolidierte Umsatz der UET-Gruppe lag bei 52,448 Mio. EUR, nach 30,696 Mio. EUR im Vergleich zum Vorjahr. Das vorläufige EBIT (Ergebnis vor Steuern und Zinsen) beträgt per Ende September insgesamt 4,466 Mio. EUR. Im Vergleich zur selben Vorjahresperiode wurde das EBIT um insgesamt 6,781 Mio. EUR gesteigert. (Vorjahr: -2,315 Mio. EUR). Im dritten Quartal betrug der Umsatz 18,098 Mio. EUR (Vorjahr 10,480 Mio. EUR). Damit wurde ein Umsatzwachstum von 73 % im Vergleich zum dritten Quartal 2022 erzielt. Das EBIT für das dritte Quartal stieg um 1,324 Mio. EUR auf 0,866 Mio. EUR. Der Auftragsbestand beträgt zum 30. September 2023 43,1 Mio. EUR, im Vergleich zu 52,5 Mio. EUR per Ende Dezember 2022. Für das Gesamtjahr 2023 hebt die UET-Gruppe das geplante zweistellige Umsatzwachstum von ursprünglich 20 % auf die Bandbreite von 35 bis 40 % an. „Mit Blick auf die steigenden Marktherausforderungen durch geopolitische und konjunkturelle Einflussfaktoren sind wir mit der Entwicklung zufrieden. Wir haben das Ziel des profitablen Wachstums auch im dritten Quartal erreicht“, sagt CEO Werner Neubauer. Über UET United Electronic Technology AG (aconnic): Die UET United Electronic Technology AG ist ein internationales Technologieunternehmen mit Hardware, Software und Servicesystemen für die Errichtung und den Betrieb von Telekommunikationsnetzen für sichere, energieeffiziente und nachhaltige Digitalisierung. Nachhaltigkeit ist ein zentraler Teil des Geschäftsmodells. Die UET-Gruppe besitzt als einziges Unternehmen der Branche eine Wertschöpfungskette mit Forschung und Entwicklung, Service und nachhaltiger Landwirtschaft für einen klimaneutralen Betrieb. Netzwerkausstattung, Speicherung von CO 2 sowie die Herstellung von Bioenergieträgern sind Bestandteil des Produktportfolios. Systeme und Dienstleistungen kommen bei Kunden wie Deutsche Telekom, Orange, Telecom Italia, A1 Telekom Austria und América Móvil zum Einsatz. Die UET-Gruppe ist der einzige internationale Systemlieferant für kritische Kommunikationsinfrastruktur mit europäischer Forschung, Entwicklung und Produktion sowie Hauptsitz in Deutschland. Die UET-Gruppe notiert seit 2006 an der Deutschen Börse. 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in acht Ländern erwirtschaften bei einem jährlichen Wachstum von 20 Prozent einen Umsatz von rund 60 Millionen Euro. Kontakt: UET United Electronic Technology AG D-65760 Eschborn, Frankfurter Straße 80-82 Sebastian Schubert, Investor Relations Tel: + 49 (0) 6196 7777550 E-Mail: investor@uet-group.com

