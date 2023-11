Original-Research: pferdewetten.de AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: pferdewetten.de AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu pferdewetten.de AG Unternehmen: pferdewetten.de AG ISIN: DE000A2YN777 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 23.11.2023 Kursziel: 20,00 Euro (zuvor: 21,00 Euro) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Tim Kruse (CFA), Nils Scharwächter Erst kein Glück und dann kam auch noch Pech dazu Die pferdewetten.de AG hat vergangene Woche die Zahlen für das dritte Quartal vorgelegt, nachdem im Vorfeld bereits vorläufige Zahlen berichtet und die Ergebnisprognose für 2023 gesenkt wurden. In Summe ist die schlechter als erwartete Ergebnisentwicklung für das laufende Jahr auf außerordentliche Effekte in der Sport- und Pferdewette zurückzuführen. Wir sehen hier jedoch keine direkten Implikationen auf die Ergebnisentwicklung 2024 ff., welche für die Equity Story u.E. entscheidend ist. Das Spielvolumen in Q3 lag mit insgesamt 96,6 Mio. Euro um 12,7% unter dem Wert des Vorjahres. Dies war ursächlich auf den Rückgang von 23,0% yoy im Bereich der Pferdewette zurückzuführen, die insbesondere auf eine geringe Aktivität eines der Top-Accounts im dritten Quartal zurückzuführen ist. Hinzu kam ein ungünstiges Gewinnverhältnis, das zur geringen Net-Gaming-Marge von 2,0% in Q3 führte (Zum Vergleich: Q2/23: 3,1%) und damit maßgeblich für den Rückgang des EBITDA der Pferdewette auf lediglich 37 Tsd. Euro verantwortlich ist (Vj.: 1,1 Mio. Euro). Die Retail Sportwette konnte durch den Shop-Aufbau auf 83 Standorte (30.09.) das Spielvolumen mit 13,0 Mio. Euro wie erwartet deutlich ausbauen (Vj.: 1,1 Mio. Euro). Durch eine außerordentlich hohe Anzahl von Favoritensiegen zum Saisonstart waren die Ergebnisse für die Buchmacher jedoch ebenfalls ungünstig und haben u.a. auch beim Wettbewerber bet-at-home.com zu einer Anpassung der Jahresprognose geführt. Als Folge der Gewinnverteilung verzeichneten einige der FranchiseShops im Monat September (und Oktober) einen Verlust. Wie marktüblich trägt die pferdewetten.de AG als Buchmacher das volle Risiko dieser Verluste und muss diese ausgleichen, was im dritten Quartal den negativen Rohertrag von -0,2 Mio. Euro erklärt. Hinzu kamen in Q3 außerordentliche Kosten im Rahmen personeller Veränderung bei SW Operations GmbH in Höhe von 0,2 Mio. Euro. Beide Effekte ließen das EBITDA im Bereich der Retail Sportwette in Q3 trotz des deutlich gestiegenen Spielvolumens mit -2,9 Mio. Euro überraschend schwach ausfallen (zum Vergleich: Q1/23: -2,1 Mio. Euro; Q2/23: -2,0 Mio. Euro). Folglich verfehlte das Unternehmen mit einem EBITDA von -3,5 Mio. deutlich unsere Erwartungen (-0,7 Mio. Euro). Aufgrund der verhaltenen Entwicklung im Oktober geht das Unternehmen nicht mehr von einem Aufholen dieser Effekte in Q4 aus und erwartet nun ein negatives EBITDA im hohen einstelligen Millionenbereich (Zuvor: bis zu -3,3 Mio. Euro). Wir haben unserer Prognose entsprechend angepasst. Fazit: Die Entwicklung im dritten Quartal kann nur als enttäuschend zusammengefasst werden. Wir sehen hier aber eine Verkettung unglücklicher Umstände und keinen strukturellen Bruch der Equity Story, die auf dem weiteren Ausbau des Retail Geschäfts beruht. Zudem dürfte die weitere Internationalisierung der Pferdwette die aktuellen Klumpenrisiken in diesem Bereich weiter reduzieren. Auch wenn das Unternehmen u.E. aufgrund der höheren Verluste in 2023 auf eine Zwischenfinanzierung angewiesen sein dürfte, halten wir das Risikoprofil auf dem aktuellen Niveau weiterhin für vielversprechend. Wir bestätigen daher die Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 20,00 Euro (zuvor: 21,00 Euro). 